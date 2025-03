Un gruppo di studenti incontra Zedda in Consiglio comunale  

Trasporti, affitti, mense, spazi comuni, sport, tempo libero e sicurezza. Sono queste le tematiche al centro dell’incontro che si è svolto ieri a Palazzo Bacaredda con Massimo Zedda e 10 rappresentanti degli organi centrali dell’università (Senato accademico, Cda, nucleo di valutazione e comitato sportivo universitario). Assenti, invece, i rappresentanti dell’Ersu.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra l’amministrazione e la comunità studentesca, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita universitaria in città. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di rendere questo confronto un appuntamento regolare, «per pianificare insieme attività in modo da migliorare la vita di voi studentesse e studenti universitari» e ha ribadito ribadito l’intenzione di affrontare le problematiche degli studenti attraverso un approccio di ascolto e mediazione, «con l'ambizione di interpretarle per attenuarle o risolverle».

Uno dei punti chiave del confronto ha riguardato la destinazione e l’accessibilità degli spazi, con un impegno da parte dell’amministrazione comunale a collaborare con l’università per individuare soluzioni funzionali alle esigenze degli studenti, indipendentemente dalla proprietà degli immobili: «Riflessioni sulla destinazione degli spazi, il Comune le sta portando avanti con il Rettore, a prescindere dalla proprietà degli stessi, ma piuttosto in funzione delle vostre esigenze”, ha concluso Zedda.

