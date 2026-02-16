«Un grosso masso mi impedisce di raggiungere il lungomare» 

Un masso gli impedisce di raggiungere il lungomare e lo costringe a fare un giro più lungo con molti ostacoli. Roberto Contu, 37 anni, disabile che si sposta grazie a una motoretta racconta le sue difficoltà quotidiane per muoversi. Il tratto, tra via Antares e l’incrocio con via Lungomare delle Stelle, rappresenta per lui un collegamento utile verso il campo sportivo e il lungomare.«Non è una questione che riguarda solo me – spiega – ma chiunque abbia difficoltà di movimento. Con un masso in mezzo diventa complicato passare in sicurezza. Per chi è in carrozzella, in bicicletta o una mamma con un passeggino anche un ostacolo che può sembrare piccolo diventa una barriera vera». «Al Comune non è arrivata alcuna segnalazione formale, abbiamo appreso della vicenda dai social – dice il sindaco Beniamino Garau –. Dopo il ciclone che ha colpito la costa, in quel punto si sono accumulati fino a 70 centimetri d’acqua, con abitazioni invase e la necessità di intervenire rapidamente. Quelle pietre, chiarisce, sono state spostate per consentire il deflusso dell’acqua e per operare in sicurezza con mezzi pesanti in un’area ancora interessata da lavori e terreno instabile». Il sindaco sottolinea che quel varco non è un passaggio ufficiale, ma una chiusura storica tra una lottizzazione privata e una comunale, presente da decenni. «Se avessimo realizzato opere pubbliche che impediscono il transito alle persone con disabilità me ne assumerei la responsabilità. Il nostro obiettivo è l’opposto. Vogliamo eliminare le barriere, fisiche e non solo e costruire una Capoterra migliore».

