Un grosso albero crolla sull’edicola e su un’auto: «Una tragedia sfiorata» 

Il grosso albero a metà di viale Sant’Avendrace si è spezzato improvvisamente ed è precipitato, danneggiando l’edicola e un’auto.

E per un miracolo, visto l’orario, poco dopo le 13,30, non ci sono stati feriti: la pianta non ha schiacciato nessuno, occupando praticamente tutta la carreggiata della strada.

Il racconto

«Avevo appena chiuso l’edicola», ha raccontato ancora agitato il titolare, Efisio Bertolini, «quando ho sentito un rumore forte. Mi sono voltato e l’albero era finito su un’auto, danneggiando anche la parte superiore della mia attività. Ma per fortuna non si è fatto male nessuno. Questo è ciò che conta».

E non sono rimaste coinvolte nemmeno auto, scooter o autobus che potevano transitare in quel momento. Il crollo è avvenuto durante uno dei due improvvisi e forti acquazzoni di ieri mattina, accompagnati da raffiche di vento. Ma il maltempo, come riscontrato dalle squadre comunali del verde, avrebbe solo accelerato un crollo che prima o poi sarebbe avvenuto: il tronco, secondo le prime analisi, si sarebbe indebolito per una malattia della pianta.

La paura

«Ho visto l’albero cadere e ho temuto che potesse schiacciare qualcuno o qualcosa. Insomma poteva davvero scapparci la tragedia», ha detto un signore seduto sul gradino di una delle attività sotto i portici di viale Sant’Avendrace all’altezza del numero 173, nel lato opposto della chiesa del quartiere. In tanti hanno sentito lo schianto. «Normale che finisse così. Da troppo tempo non veniva potato, come avveniva in passato», hanno evidenziato due signore a colloquio mentre osservavano quanto successo poco prima. C’è chi ha parlato di un fulmine che ha colpito la pianta. Ma non ci sarebbero segni sul tronco, nel punto della spaccatura.

Stop alle auto

Sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale, coordinati sul posto dallo stesso comandante Pierpaolo Marullo, e i Carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco e delle squadre comunali che hanno avviato i lavori per il taglio dei rami e del grosso tronco. Operazione andata avanti fino alla sera. Anche i percorsi degli autobus del Ctm hanno subito delle modifiche durante il lavoro in viale Sant’Avendrace. Verso le 18 il ritorno alla normalità. «L’edicola, in un modo o nell’altro, sarà aperta. Spero che i danni non siano ingenti», ha concluso Bertolini che oggi sarà regolarmente al suo posto. «Lavorerò in ogni caso, dopo una valutazione dei problemi alla struttura cercherò di capire che tipo di interventi di riparazione saranno necessari».

Al mercato

E i venti minuti di pioggia intensa hanno creato dei disagi agli operatori del mercato provvisorio di piazza Nazzari. L’acqua ha fatto capolino anche all’interno della struttura, provocando non pochi problemi tra i box, allagando anche gli ascensori. Un episodio che ha suscitato malumori tra commercianti e cittadini, costretti a fare i conti con l’acqua piovana in un luogo che dovrebbe garantire riparo e sicurezza. Nei prossimi giorni verranno effettuate delle verifiche sulla copertura della struttura.

