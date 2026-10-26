Un grosso albero crolla nel parco L’ex assessore: «Tragedia sfiorata» 

San Gavino ha un parco comunale di circa un ettaro, all’interno del quale sono in corso dei lavori. Nei giorni scorsi un pino è caduto all’improvviso: fortuna vuole che in quel momento non passasse nessuno, ma di fatto poteva finire in tragedia.

Un’eventualità rimarcata da Libero Lai, ex assessore comunale all’Ambiente. «La recente caduta di alberi nel parco di San Gavino solleva un interrogativo inquietante: cosa sarebbe potuto accadere se in quel momento fossero stati presenti bambini, famiglie o altri cittadini?», dice: «La sicurezza delle persone dev’essere una priorità assoluta. La salute e la stabilità delle alberature richiedono competenze botaniche, controlli fitosanitari e manutenzione programmata. Ogni albero maturo rappresenta inoltre un patrimonio ambientale ed ecologico difficilmente sostituibile».

Per l’ex esponente della giunta il Comune dovrebbe applicare con rigore il piano del verde e il programma di monitoraggio e gestione delle alberature. «È necessario che l’amministrazione chiarisca quali controlli siano stati effettuati, con quale periodicità e quali interventi di prevenzione siano stati concretamente realizzati, e non si parla solo del parco, ma anche delle piante cimiteriali, per esempio», sottolinea Lai, che conclude: «Le cause delle cadute dovranno essere accertate tecnicamente. La gestione del verde pubblico, però, deve fondarsi sulla prevenzione, non sull’emergenza. La qualità di un’amministrazione si misura anche dalla capacità di tutelare il patrimonio esistente». ( g.pit. )

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