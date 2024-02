Un grido bipartisan: «No ai signori del vento» 

È un no all’unanimità quello che esce dal documento approvato ieri a tarda sera nel Consiglio comunale di Nuoro contro l’assalto al territorio da parte delle multinazionali delle energie rinnovabili. Un no che vale per il parco eolico di Intermontes, a Pratosardo, così come per quello che dovrebbe nascere sul Supramonte tra i territori di Orgosolo, Oliena e Nuoro e che ha scatenato la sollevazione dei consigli comunali del territorio, che sabato hanno annunciato una mobilitazione comune nel paese dei murales. Un voto delle comunità interessate contro l’assalto indiscriminato e senza regole alle energie rinnovabili che rischia di compromettere per sempre l’identità del paesaggio sardo. Quello di Nuoro ieri è stato il primo consiglio comunale a votare un documento condiviso da tutti i consiglieri di opposizione e maggioranza, da portare ad Orgosolo sabato dove ci sarà un consiglio comunale aperto anche alle assemblee di Oliena e del paese ai piedi del Supramonte. Un documento stilato dopo un dibattito di ore che ha sollecitato l’unità del territorio e dove non sono mancati i richiami a battaglie popolari, su tutte la sollevazione di Partobello.

Durante l’assemblea anche la notizia che il Comune ha ricevuto una comunicazione da parte dell’assessorato regionale all’Agricoltura, da cui emergerebbe che nel territorio davanti al Corrasi e al Supramonte dove dovrà sorgere il parco eolico proposto dalla Scirocco Prime srl di Grottaglie, insisterebbero gli usci civici, che insieme ai beni paesaggistici limitano l’installazione del parco. Ma la condivisione della battaglia contro i signori del vento si allarga, con il supporto che arriva anche dal Gal Barbagia, e dalla Comunità Montana del Nuorese e dal cda del costituendo Distretto Rurale del Nuorese che sabato intrverranno all’assemblea di Orgosolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA