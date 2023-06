Un grappolo di vetro al centro del rondò 

È stata inaugurata ieri l’opera di vetro di Murano al centro della nuova rotatoria di via San Fulgenzio: un grappolo d’uva simbolo della tradizione vitivinicola.

«Dà dignità alla storia della città e sarà attrattiva anche per i turisti che vanno a Cagliari e magari decidono di farsi una foto», dice il sindaco Tomaso Locci. «È color oro perché è il colore di una delle principali produzioni monserratine, il moscato. E l’abbiamo messa lì perché era il punto da cui partivano i carri con i buoi per andare nelle tre cantine». L’opera è costata 25mila euro, 10mila in più rispetto all'importo iniziale «per via dell'aumentato del costo del gas», spiega Locci, «il commissario voleva farla molto più costosa dentro il cimitero».

Raffaele Nonnoi si dice doppiamente felice «sia in quanto progettista che in quanto assessore ai lavori pubblici».

