Un grande Tortolì esulta a selargius 

Selargius 0

Tortolì 1

Selargius (3-5-2) : Pau; Pancotto, Capelli, Salis; M. Argiolas (29’ Mattana), Maglione (29’ st Brai), Mainas, Felleca (1’ st Virdis), Porta; F. Argiolas, Pisano. In panchina Murtas, Campus, Bandinu, Porcu, Casciello, Sanfilippo. Allenatore Giordano.

Tortolì (3-5-2) : Tangianu; Forense (41’ st Serra), Marcich, Rodrigues; S. Orrù, L. Orrù (12’ st Ferrareis), Pili, Acosta, Contu; Choflas, Oses (41’ st Lobina). In panchina Doumbouya, M. Mameli, De Zan, Serra, Vincis, D. Mameli. Allenatore Mereu.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Rete : nella ripresa al 22’ Marcich.

Note : ammoniti Mainas, Choflas, Mereu. Recupero 1’ pt-6’ st.

SELARGIUS. Un gol del difensore centrale Damián Marcich a metà ripresa dà al Tortolì la seconda vittoria nelle ultime tre giornate. Grande soddisfazione per gli ogliastrini di Mereu.

Nel primo tempo ci prova il Selargius, con una bella occasione per Pisano che al 28’ tira in diagonale a lato di un soffio.

Nella ripresa i padroni di casa vanno di nuovo vicini al gol, con una punizione da sinistra di Fabio Argiolas che viene respinta da Tangianu in tuffo. Ma al 22’ è il Tortolì a passare: angolo di Pili, sul secondo palo di testa nell’area piccola Marcich batte Pau. Nel finale Oses e Choflas sfiorano lo 0-2, mentre al Selargius non bastano sei minuti di recupero per riuscire a trovare il pareggio. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA