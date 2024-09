Un grande tempio regola il barisardo 

Tempio 3

Barisardo Oc 0

Tempio (4-3-3) : Mejri, Sanna (36’ st Malesa), Arca, Pinna, Garau, Gomez, Bulla (25’ st Carboni), Olivera, Lemiechevsky (28’ st Solinas), Donati (23’ st Sabino), Zirolia (32’ st Thiam). In panchina Izzo, Bianco, Aiana, Bazile. Allenatore Giorico.

Barisardo Oc (4-3-1-2) : Deronja, Loi, Adamo (1’ st Nunes), Solihi, Firulesko, Mabo, Dimitrijevic, Mihali, Bara (14’ st Marcon), Jovic (28’ st Murgia), Tosi. In panchina Aquilon, Pisu, Depau, Restivo, Melis, Rodrigues. Allenatore De Carlo.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 7’ e 44’ p t Lemiechevsky, 38’ st Sabino.

Note : ammoniti Mabo, Bara, Firulesko. Angoli 4-4. Rec 3-5.

TEMPIO. Il Tempio c’è e si vede. Batte con un corposo 3 a 0 il Barisardo Oc e si issa in vetta alla classifica in compagnia di Ossese e Budoni. Nel confronto tra galluresi e ogliastrini non c’è stata praticamente storia. Già al 7’ Tempio in vantaggio: ubriacante azione di Zirolia, palla al centro area su cui si avventa Lemiechevsky che realizza. Inframezzato da varie azioni pericolose, al 44’ giunge il raddoppio sempre con il numero 9 azzurro. Nella ripresa identico copione ma il terzo gol giunge solo al 38’ con Sabino. Praticamente inoperoso Mejri, che solo nel finale allontana con i pugni una conclusione avversaria. Festeggiano i “galletti” mentre i bariesi non possono che arrendersi dopo la bella vittoria del turno precedente.

