Un grande Taloro sfiora il successo contro l’Ossese 

taloro 2

Ossese 2

Taloro (4-3-3) : Medde, Soro, Lapia, Castro, M. Fois; Secchi, A. Fadda, Navarrete; Caddeo, Santoro, Cossu. In panchina Soru, E. Fois, Malatesta, Trogu, Sanna, Moro, Canessini. Allenatore Fadda.

Ossese (4-3-3) : An. Sechi, Arca, Di Pietro, Russu, F. Mura; Saba, Gueli (18’ st Alvarez), Nurra; Mascia, A. Mura (1’ st Sulas), Tapparello. In panchina Gaspa, Al. Sechi, Fancellu, Glino, Sanna, Femia, Gjuci. Allenatore Demartis.

Arbitro : Tasso di Macerata.

Reti : nel primo tempo, 3’ Secchi, 6’ Di Pietro, 16’ Navarrete, 35’ Tapparello (r).

Gavoi. Il pareggio (2-2) consegna a Mario Fadda e Giacomo Demartis l’oscar del “mister x” al culmine del primo mese di campionato. È il quarto per l’Ossese, il terzo per il Taloro. Al Maristiai c’è di bello il primo tempo, a tratti spettacolare e ricco di suspense. La ripresa produce gioco e occasioni ma il pari è scolpito sulla pietra.

Primo tempo

Passano 180 secondi e il Taloro va in vantaggio. Segna capitan Secchi, che sfrutta una respinta del portiere avversario miracoloso sull’incornata di Castro. Ma i tifosi di fede rossoblù non hanno neppure il tempo di sognare la prima vittoria stagionale in casa che gli ospiti raggiungono il pari. Lo trova Di Pietro, già dopo 3’, con un colpo di testa di rara precisione. Il Taloro sembra credere all’obiettivo - non dichiarato ma palese - di rompere l’incantesimo Maristiai, dove il bilancio è magro (una sconfitta e un pari). Navarrete, argentino adottato in Barbagia, firma il 2-1 quando sul cronometro corre il minuto 16. Il suo è un gol di rapina, dopo una pressione portata dal compagno brasiliano Santoro sui difensori dell’Ossese. A 600 secondi dall’intervallo Tapparello cristallizza il risultato sul 2-2 segnando un rigore (intuito da Medde) concesso per un fallo di Castro.

La ripresa

Nessuno, neanche tra i più pessimisti, pensa che dopo il pirotecnico 2-2 del primo tempo i fuochi d’artificio possano essere già conclusi. Eppure, fatta eccezione per qualche buona occasione, il tabellino resta invariato. (ro. se.)

