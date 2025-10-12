un grande suazo lancia il monastir 

Latte Dolce 1

Monastir 2

Latte Dolce (3-4-2-1) : Salvato; Fisher, Cabeccia, Coghetto (26’ st Fini); Bouabre (24’ pt Sangare), Piredda (15’ st Mayr), Tesio, Luiu (1’ st Pinna); Cotugno (1’ st Loru); Tannor, Pulina. In panchina Petricciuolo, Aiello, Casalongue, Di Paolo. Allenatore Fini.

Monastir (3-5-2) : Fusco; Piseddu, Porru, Pisano; Gibliterra, Piro, Corcione, Conti, Ardau (40’ st Masia); Suazo, Aloia. In panchina Daga, Piras, Ferraro, Bellino, Piga, Tocco, Collu, Cocco. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Decimo di Napoli.

Reti : pt 15’ Suazo; st 4’ Suazo, 27’ Loru.

Note : ammoniti Fisher, Ardau, Mayr; recupero 1’- 3’.

SASSARI. Negli occhi rimane la corsa. Fluida. Da navigatore dell’aria, da centometrista. Come quella di suo padre David quando apriva la falcata in Serie A. Eduardo Suazo ruba la scena a tutti al Comunale e firma una doppietta che vale la vittoria del Monastir nel derby col Latte Dolce.

Il primo sigillo arriva al 15’ su un lancio spiovente di Piseddu e vede l’italo-honduregno, spalle alla porta, vincere il duello dorsale col colosso Fischer, strappare e angolare in rete di mancino. La seconda in apertura di ripresa, con un altro scatto devastante, palla al piede, dalla sua metà campo: lascia sul posto Coghetto e anticipa di punta l’uscita di Salvato. E il Latte Dolce? Prova a rimettere insieme i pezzi dopo la prima mazzata, col tiro al volo di Coghetto al 29’ e con nuovi innesti nella ripresa, come conferma, nel post-partita l’allenatore Michele Fini: «Dopo i cambi abbiamo spinto e ritrovato quella serenità nel giocare palla, non avuta in precedenza perché sorpresi dalla loro grande aggressività». Il filo del gioco riannodato porta alla fucilata sotto l’incrocio di Loru al 27’ ma non rovina una domenica da incorniciare a Marcello Angheleddu, che commenta: «C’è grande soddisfazione perché sono stati impiegati ragazzi che avevano meno minuti rispetto agli altri. Hanno dato risposte e segnali importanti. È la vittoria del gruppo».

