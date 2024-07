Un grande sabato sulla radio del cuore 

Un altro grande sabato sulla vostra radio del cuore. Si parte alle 7.15 con “L’Unione Salute”. Alla conduzione, Lorenzo Paolini. E poi per tutti un “Caffé Corretto”: il meglio della settimana a cura di Fabio Manca. Alle 10 ecco il best di “Lo facciamo per soldi” con Enrico Pilia e Alessandro Pili. Alle 11.30 ai microfoni di Radiolina ci sarà Manuel Floris con “Una finestra sull’Universo”. Alle 17, alla guida di “Radio Smeralda”, ci sarà Giuseppe Valdes. Gran finale di serata, alle 19.30, con “Il Cagliari in diretta estate” con Alberto Masu con Lele Casini (nella foto).