Un grande presepe vivente con duecento figuranti in strada 

Grande attesa a Sant’Antioco per la settima edizione del presepe vivente. Anche quest’anno, la cooperativa Archeotur in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Parco storico e archeologico di S.Antioco hanno organizzato “Per le vie di Betlemme, Su Nascimentu in Grutta”.

Si terrà domenica a partire dalle 10 lungo la via Necropoli e il Villaggio Ipogeo. «Per l’occasione l’affascinante scenario de s’arruga de is gruttas e il Villaggio Ipogeo diventeranno i luoghi della storia antica - dice Andrea Scibilia della cooperativa Archeotur - una scenografia ideale per la rievocazione della Palestina e di Betlemme che diedero i natali a Gesù. Si potrà far visita alla grotta della natività con Giuseppe, Maria e il Bambino e percorrere le strade dove saranno visibili scene di vita artigiana con la partecipazione di oltre 250 figuranti che rappresenteranno i venditori di strada, ammantati con tessuti e copricapi tipici. I cortili saranno popolati da animali: cavalli, buoi, asini ed agnelli».

La scenografia si prevede anche quest’anno interessante. È stata infatti realizzata dai falegnami di Sant’Antioco e illustra l’antica Betlemme. «Nel corso della giornata - dice Andrea Scibilia - sarà possibile degustare, nelle taverne, allestite per l’occasione, piatti e prodotti tipici locali nonché i vini del territorio. Inoltre, durante la manifestazione, verrà promossa l’iniziativa “Un dono per Gesù Bambino, per chi vorrà offrire generi di prima necessità che saranno devoluti alle famiglie in difficoltà».

