Un grande parco nel cuore della città  

Per l’ottantasettesimo anniversario della sua inaugurazione Carbonia si regala un nuovo spazio urbano, una zona periferica che da area di degrado si trasforma in zona di socialità, sport e incontro. È stato inaugurato ieri mattina l’ultimo tratto del parco lineare (che costeggiando il rio Cannas va da via Trento a via Mazzini) e il Parco Sud. Un lungo percorso arricchito da alberi, uno skate park, panchine e si conclude in una vera e propria oasi urbana con al suo interno due campi polivalenti (uno dedicato a calcio e tennis, l’altro a basket e pallavolo) un parco giochi per bambini, diversi camminamenti, un’area di sgambamento cani, un punto ristoro, uno spazio per eventi culturali, bagni pubblici e inoltre un’area dedicata agli orti urbani.

Il nuovo parco

Per realizzare il parco sono stati spesi 3 milioni e 200 mila euro. L’opera è stata fortemente voluta dall’amministrazione che ha trovato i finanziamenti necessari grazie al bando periferie della presidenza del Consiglio. Il sindaco Pietro Morittu ha voluto ricordare come «il parco lineare diventa una cerniera tra i diversi quartieri, un luogo di attraversamento e di sosta capace di migliorare la qualità di uno spazio pubblico. Nel complesso – prosegue ancora il primo cittadino - è stato consegnato ai cittadini uno spazio che migliora la vita quotidiana, che abbellisce e apre nuove possibilità di utilizzo».

L’inaugurazione

Per l’assessore ai lavori pubblici Manolo Mureddu «il nuovo spazio diventa un presidio di socialità e di coesione comunitaria, trasformando un’area di marginalità in un punto di riferimento positivo per città e territorio. Si dimostra attenzione verso i bisogni della comunità, rispetto delle risorse pubbliche e capacità di realizzazione e pianificazione». All’inaugurazione era presente anche il vescovo monsignor Mario Farci che ha parlato di «un importante passo avanti della costruzione civile della comunità, nascita di un luogo educativo volto alla formazione verso la qualità della vita e il rispetto del creato». Grande soddisfazione da parte di Renato Giganti, imprenditore di lungo corso e autore della realizzazione di questo progetto insieme alla sua impresa di famiglia. «Sono di Carbonia e aver contribuito al bene della città con questo progetto è motivo di grande soddisfazione. Siamo riusciti a farlo in circa 9 mesi, senza tirarci indietro. Grazie al lavoro instancabile degli operai, tutti di Carbonia e del territorio, siamo riusciti a raggiungere questo straordinario obiettivo».

Una grande soddisfazione per gli abitanti. «Siamo contenti – dice Giorgio Spina – perché è stato realizzato qualcosa di bello in particolare per bambini e giovani». Felici anche gli amanti dello sport come Alessandra Cosseddu: «È uno stimolo per gli appassionati, lo aspettavamo da anni».

