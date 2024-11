Un grande parco archeologico 

Un immenso patrimonio archeologico e culturale, uno dei pochi inseriti nell’agglomerato urbano, beni di importanza storica che si estendono dalla necropoli occidentale de “La Marinella”, con le sue tombe monumentali, al Palazzo Re Barbaro fino a comprendere l’intero complesso della colonia romana di Turris Libisonis. «In sinergia con la Soprintendenza e il Polo Museale, l’area archeologica potrebbe essere trasformata nel parco archeologico più grande della Sardegna, – spiega Franco Satta, ex funzionario della Soprintendenza e attuale presidente del consiglio comunale – grazie alla possibile connessione con il ponte romano, l’acquisizione del sito tra via delle Terme e via Petronia, e proseguendo fino a raggiungere lo spazio musealizzato nella gradonata del porto, tutto inserito nell’ambito di un’unica area da rendere fruibile dal punto di vista pedonale». Il primo passo verso un accordo più ampio è cominciato con la convenzione quinquennale tra il Comune e la Direzione Regionale Musei Sardegna per la gestione dell’area archeologica di Turris. Un’area di sette ettari destinata ad ampliarsi verso il Rio Mannu, dove sono in corso i lavori di restauro del Ponte Romano, e da cui partiranno le opere previste dal Pit Fluviale, l’intervento di difesa idraulica.

Domus dei mosaici

Intanto sono stati riavviati i lavori di completamento della Domus dei Mosaici Marini, per un importo di circa 100mila euro che, oltre al restauro dei mosaici prevedono la conclusione dei riquadri che raffigurano la fauna marina del golfo dell'Asinara, lo scavo del "fornetto" tardo antico, il restauro della piccola vasca con seduta e delle porzioni di murature.

RIPRODUZIONE RISERVATA