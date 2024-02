Un grande murale per Gigi Riva 

Un azionariato popolare per realizzare un grande murale in onore di Gigi Riva. L’iniziativa, portata avanti dai tifosi rossoblù del Sarrabus, sarà presentata oggi (sabato 3 febbraio) alle 17 nell’oratorio Madre Teresa di Calcutta di Muravera. «Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi – spiega Andrea Zinzula, uno dei promotori dell’iniziativa e storico tifoso rossoblù – e lo faremo. Daremo corpo al progetto sull’uomo mito diventato leggenda. Punteremo a realizzare un murale che riproduca la figurina calciatori dell’album Panini del 1970».

Il nome del progetto è Hombre Vertical, uno degli appellativi di Luigi Riva. Dopo la presentazione del progetto sarà avviato, appunto, un azionariato popolare volontario per finanziare l’opera. Il murale potrebbe anche essere realizzato su una piastra da posizionare poi su una grande parete nel cuore di Muravera, come se fosse una figurina da attaccare. Proposta, assieme ad altre, che sarà valutata questo pomeriggio. I tifosi sarrabesi del Cagliari, soci dell’ex Cagliari club (è rimasto operativo sino ad una decina di anni fa, ultimo presidente Simone Murtas), in passato avevano realizzato una bandiera di tre metri col volto di Gigi Riva. Bandiera che è stata rispolverata in occasione delle esequie.

