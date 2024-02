Un grande murale dedicato a Gigi Riva 

Alto dieci metri, in via Roma, a trenta metri da piazza Europa. È il maestoso murale in memoria di Gigi Riva inaugurato a Muravera. Lo ha realizzato l’artista Stefano Pani su richiesta di Nicola Di Pierro, storico tabaccaio del paese. L’idea Di Pierro l’ha avuta il giorno dopo la morte di Riva: «Avevo deciso da tempo di commissionare un murale - spiega - volevo donare qualcosa al paese in occasione della cinquantesima sagra degli agrumi. Il giorno della morte di Riva ho sentito nel cuore che dovevo dedicarlo a lui». La scelta è caduta sul bianco e nero: «Volevo fare in modo - confida Pani - che trasparisse anche il lato umano del grandissimo calciatore». Moltissimi gli apprezzamenti da parte dei muraveresi e di chiunque, in questi giorni, attraversa via Roma. Il Comune ha ringraziato l’artista e Di Pierro «per la splendida opera in ricordo della leggenda Gigi Riva». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA