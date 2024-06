Un grande immondezzaio in piazza Buozzi 

Una discarica abusiva con rifiuti speciali nell’area che in futuro dovrà ospitare un nuovo centro sportivo. In piazza Buozzi l’immondizia abbanda, tanto dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti, è ora in atto un’indagine da parte dei carabinieri per individuare i cittadini che hanno abbandonato di tutto.

La piazza

L’area si trova nel quartiere Col di Lana. Lara Fenu, presidente del comitato “Ex Casermette”, conferma le criticità di una situazione che persiste da tanti anni: «Puntualmente alcune zone della piazza vengono utilizzate come discariche. Una volta effettuate le segnalazioni agli uffici competenti e ripulita la superficie, dopo poco tempo siamo punto e a capo. Occorrerebbe un sistema di videosorveglianza, perché altrimenti l’area continuerà ad essere un ricettacolo di rifiuti». Nei giorni scorsi durante la notte sono stati appiccati diversi roghi e il fumo ha invaso alcuni appartamenti: «Di recente è stato eseguito lo sfalcio dell’erba - commenta l’assessore con delega all’Ambiente e alla Polizia locale Francesco Melis - ma dopo poco tempo qualcuno si è sbarazzato di altri cumuli di rifiuti proprio in quell’area. Durante il sopralluogo si è inoltre appreso qualcosa di decisamente più preoccupante; qualche personaggio si è occupato di dismettere quello che sembra del materiale proveniente da un’officina». Interi bustoni contenenti filtri d’aria e d’olio, contenitori per l’olio freni e motore, cinghie di distribuzione e tanto altro materiale che andrebbe trattato con uno smaltimento specifico. «Assieme ai carabinieri stiamo svolgendo delle indagini. - prosegue Melis - Per evitare che vengano appiccati gli incendi, come purtroppo spesso è già accaduto, stiamo sorvegliando l’area anche durante la notte, in attesa della rimozione di tutti i rifiuti che avverrà al termine delle indagini».

Rottami e rifiuti

Non solo piazza Buozzi è però l’oggetto di chi incivilmente si sbarazza della propria immondizia; l’intera area presenta alcuni scorci decisamente poco attrattivi: «Purtroppo le criticità sono presenti da tempo - prosegue Lara Fenu - È presente una vecchia automobile abbandonata che nel tempo è stata riempita di rifiuti. Lo scorso anno ha preso fuoco, è occorso anche l’intervento dei vigili del fuoco, ma la sua carcassa non è stata ancora rimossa. Inoltre poco distante, un capannone abbandonato è divenuto un immondezzaio contente qualsiasi tipo di rifiuto, purtroppo è persino frequentato dagli adolescenti, una dinamica che è stata anche segnalata ai servizi sociali».

