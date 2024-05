Un grande Guspini sbanca Arbus e mette l’ipoteca sulla salvezza 

Arbus 0

Guspini 2

Arbus (4-4-2) : Pilloni, Argiolas, Spina, Cecchetto (27’ st Pusceddu), Soumahoro, Canargiu (39’ st Cancedda), Floris, S. Concas (48’ st Serpi), Podda (24’ st Marrocu), Yao Lari, Andrade. In panchina Marongiu, Stechina, Accossu, E. Concas. Allenatore Agus.

Guspini (4-4-2) : Fi. Uccheddu, Fe. Uccheddu, Pinna, Cancedda, Medda, Demontis, Pittau, Pusceddu, Montesuelli, Marci, Agostinelli (44’ st Pilosu). In panchina Galliano, Laera, Liscia, Zucca, Carta, Aru, Manca, Piga. Allenatore Floris.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 46’ pt (r) Marci, 9’ st Medda.

Note : spettatori 700; ammoniti Yao Lari, Montesuelli, Pinna, Agostinelli; angoli 5-5.

Arbus. Il Guspini espugna per 0-2 il Santa Sofia e pone una serie ipoteca sulla salvezza. La gara di ritorno in programma tra sette giorni non sarà una semplice formalità tuttavia all’Arbus occorrerà un vero e proprio miracolo, vittoria con almeno tre gol di scarto, per evitare l’incubo ormai sempre più vicino della retrocessione in Prima Categoria.

Diverse le assenze tra i granata ma al di là di questo, che solo in parte può essere un alibi, la formazione granata è apparsa poco concreta, lenta, imprecisa nelle ripartenze e scarsamente pericolosa. Il Guspini più determinato trova il vantaggio nel primo tempo al 46’ con Marci bravo a trasformare un penalty. Nella ripresa al 9’ Medda raddoppia e mette in sicurezza il risultato. Nel finale le tre conclusioni di Andrade non fanno primavera, Uccheddu fa buona guardia e blinda il risultato.

