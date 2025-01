Un grande giardino contro il degrado 

Un finanziamento da 900mila euro potrebbe cambiare volto a una delle aree oggi più trascurate della città, riportandola al centro della vita sociale e culturale.

È questo l’obiettivo del progetto di rigenerazione urbana che coinvolge l’ex scuola Dante e gli spazi circostanti tra via Quartu e via Manin. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, candidandolo a un bando regionale destinato proprio alla riqualificazione degli ambiti urbani. Il costo totale dell’intervento ammonta a oltre un milione di euro, di cui 900 mila richiesti tramite il bando regionale e altri 105mila cofinanziati dal Comune.

Il grande giardino

Il cuore del progetto, denominato simbolicamente “Giardino della scuola”, punta a trasformare un compendio già parzialmente operativo – ma in condizioni di degrado – in un polo inclusivo, sicuro e attrattivo per tutta la cittadinanza. «L’intervento prevede il recupero del centro sociale, ospitato nell’ex edificio scolastico e la creazione di un grande giardino pubblico attrezzato, che aumenterà le aree verdi da 990 a 1.350 metri quadrati, offrendo spazi di svago e relax per famiglie, bambini, adolescenti, adulti e anziani», spiega l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda.

Attualmente, l’area ospita alcune associazioni culturali e di volontariato, un piccolo edificio della Protezione Civile e un campo da calcetto dismesso. Il progetto prevede la demolizione delle strutture più vetuste – tra cui la sede della Protezione Civile e gli spogliatoi del campetto – per fare spazio a una nuova concezione degli spazi: più verde, percorsi accessibili e una riorganizzazione funzionale delle attività.

Il progetto

«La Protezione Civile verrà trasferita al piano terra dell’ex scuola, in locali rinnovati e dotati di accessi dedicati e un’area di pertinenza per i mezzi operativi. Nel frattempo, l’edificio principale verrà adeguato con interventi di impermeabilizzazione, nuovi infissi e una completa tinteggiatura», prosegue Caredda, «al primo piano, invece, continueranno a trovare spazio le associazioni culturali, con la possibilità di accogliere nuove realtà in futuro».

Il nuovo “Giardino della scuola”, oltre a giochi per bambini e aree attrezzate per attività sportive informali, includerà zone ombreggiate, panchine e percorsi accessibili, pensati per accogliere un’utenza trasversale. «Particolare attenzione è stata riservata alla scelta delle piante», conclude Caredda, «puntando su specie rustiche, adatte al clima mediterraneo e ai periodi di forte insolazione. Tra gli alberi esistenti, verrà preservato il grande olivastro, simbolo del luogo, mentre nuove alberature e un sistema di illuminazione calibrato daranno forma al disegno del giardino».

