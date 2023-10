Un Grande fratello controlla la città 

Una piattaforma digitale che gestisce dati e informazioni con un wi-fi nettamente potenziato, capace di monitorare l'aria, l'inquinamento, il clima, studiare i flussi turistici, il comfort urbano e la sicurezza intorno alle scuole, nelle strade della movida e negli incroci più congestionati.

Si chiama “Cagliari smart city”, ed è il progetto che con circa 250 i sensori "intelligenti” distribuiti in città e appoggiati alle infrastrutture in fibra ottica permette di avare sempre chiaro il quadro della situazione. Obiettivo? Rendere Cagliari una città smart, green e sostenibile. I dati raccolti e memorizzati nel Cloud, infatti, finiscono tutti in una Control room, allestita all’ottavo piano della sede comunale di piazza De Gasperi, per essere studiati e analizzati sia a livello preventivo che in tempo reale e fare così le scelte giuste al momento giusto.

Controllo urbano

«È uno strumento che ci permette di avere numerose informazione sul controllo urbano e che ha già oggi immediate ricadute sulla vita dei cittadini», ha detto ieri il sindaco Paolo Truzzu a margine della presentazione del progetto. «Grazie a questa infrastruttura, infatti, abbiamo ampliato la rete della videosorveglianza, soprattutto nei punti sensibili, come le zone della movida e delle scuole, anche in funzione di contrasto a fenomeni quali lo spaccio o la microcriminalità, e questo ci permetterà di controllare meglio il territorio, garantendo ai nostri cittadini maggiore sicurezza».

Wi-fi potenziato

Il sistema dunque è anche uno strumento necessario per aumentare le aree coperte dalla connessione wi-fi oltre che per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini grazie all’installazione delle telecamere di video sorveglianza.

«È stata incrementata la copertura della rete in fibra ottica in aree della città ancora scoperte. Allo stesso tempo è stato esteso il perimetro dei servizi di accesso ad Internet attraverso hot-spot Wi-fi pubblici», ha evidenziato il primo cittadino, ricordando che Cagliari oggi è una delle prime città in Italia a dotarsi di «un sistema integrato così evoluto. I dati raccolti ed elaborati serviranno come valido supporto al controllo del territorio, ma in futuro, vorremmo metterli a disposizione dei cittadini, attraverso un App, per far loro vivere la città con maggiore consapevolezza e sicurezza».

Il progetto, finanziato con circa 4 milioni di euro che arrivano da fondi europei, è stato realizzato con Fastweb in qualità di partner tecnologico e in collaborazione con Abinsula e WiData. Mentre per il supporto scientifico il Comune si è avvalso del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari.

Prevedere i fenomeni

«Grazie all’applicazione dei nuovi apparati intelligenti siamo in grado di prevedere i fenomeni che impattano sull’ambiente urbano e quindi di mettere in atto tutte le attività programmatorie volte a migliorare la qualità di vita dei cittadini sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza», ha aggiunto l’assessore all’Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare Alessandro Guarracino che, però, ha precisato: «le telecamere non sono presidiate, ma si agisce su evento o in circostante particolari».

Tra gli obiettivi, anche quello di utilizzare i sensori per studiare fenomeni come le isole di calore, che hanno un impatto sulla qualità della vita dei cittadini. Il gruppo di ricerca del Dicaar ha il compito di esaminare e rendere fruibili i dati attraverso software e modellazioni, per stabilire poi le aree a rischio e gli interventi materiali e di pianificazione da porre in atto. L’Università effettua quindi gli studi necessari per trasformare i “dati grezzi” in informazioni utili, individuando le zone della città nelle quali la temperatura risulta effettivamente più elevata e proporre interventi correttivi.

