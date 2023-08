«Un grande concerto con Ghali» 

Il rapper Ghali in concerto gratuito ad Iglesias il prossimo 25 agosto nello “Stadio sportivo Monteponi”. Il sindaco Mauro Usai estrae l’asso tenuto ben nascosto nella manica e a sorpresa ufficializza la presenza di uno dei rapper più amati e seguiti del panorama musicale

La sorpresa

Con il tris Ricchi e Poveri, Giusy Ferreri e Fabio Concato sembravano essersi conclusi gli appuntamenti con le grandi voci e invece ecco arrivare l’annuncio inaspettato, quello che rappresenta la punta di diamante della programmazione estiva: «Ghali ci darà la possibilità di continuare a preservare il grande investimento che si sta attuando. - spiega Usai - Tutte le attività di promozione culturale hanno un’importante ricaduta economica sulla città». Il sindaco ammette come sia stato un vero e proprio miracolo riuscire ad aggiudicarsi l’artista con una tempistica molto ristretta a causa delle elezioni di fine maggio: «A conti fatti siamo riusciti nell’arco di tempo di un solo mese, ad organizzare un’estate di avvenimenti forse persino superiore a quella passata. - dichiara - Siamo orgogliosi di poter accogliere un ospite che darà lustro alla città e fieri di permettere ad oltre settemila persone di poter assistere gratuitamente ad un grande concerto».

I biglietti

Le modalità sono le medesime utilizzate per Mahmood: «Ma il sistema di prenotazione sarà decisamente più snello e saranno previsti anche dei tagliandi cartacei. - precisa - Per tutto il lavoro tecnico e organizzativo è stata sfruttata l’esperienza già acquisita . La data prevista per il 25 di agosto permette inoltre di “allungare” l’estate e proiettarci verso gli eventi autunnali».

