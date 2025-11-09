un grande carbonia schianta il villasimius 

Carbonia 3

Villasimius 0

Carbonia (4-3-3): Floris, Gurzeni, Melis, Zazas, Chidichimo, Andrea Mastino, Ponzo (40’ st Artese), Pavone (35’ st Massoni), Porcheddu, Boi, Coulibaly (20’ st Nannini). In panchina Saiu, Hundt, Fabio Mastino, Zonchello, Serra, Carboni. Allenatore Mannu.

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Muzzo, Zedda, Caferri, Sinha Filho, Kiwobo, Cogoni (30’ st Isaia), Scioni (40’ st Marras), Ragatzu, Magli, Beugrè. In panchina Gonzales, Scarpato, Concas, Marras, Bulala, Cannas, Dambros, Saba. Allenatore Prastaro.

Arbitro: Succu di Nuoro.

Reti: pt 39’ Zazas; st 16’ Pavone, 24’ Porcheddu.

Note: ammonito Zazas.

Carbonia. Il ritorno allo Zoboli, chiuso da questa estate per ristrutturazione degli spogliatoi e posa di un nuovo prato, è dolce per il Carbonia dopo tre mesi di esilio forzato fra Calasetta e Narcao: supera 3-0 il Villasimius in una giornata di festa. Il primo tempo non offre uno spettacolo particolare ma dal punto di vista tecnico la perfezione del manto erboso agevola i calciatori. Il Carbonia gioca leggermente meglio, non corre particolari rischi (il Villasimius è però squadra robusta) e passa in vantaggio verso il tramonto della prima frazione quando su cross di Ponzo si inserisce Zazas per la rete del vantaggio.

Secondo tempo

La ripresa parte con similitudini rispetto al primo tempo, ma al 16’ il Carbonia allunga: grande lancio di Melis per Pavone e la punta argentina raddoppia con un tiro al volo. Sull’onda dell’entusiasmo il Carbonia cala il tris al 24’ con il fantasista Porcheddu: il suo tiro parato, viene rimpallato sulla traversa, la sfera ritorna verso di lui che insacca di testa. A pochi istanti dal termine Carbonia vicino al quarto gol con Melis.

