VaiOnline
Allo Zoboli.
10 novembre 2025 alle 00:39

un grande carbonia schianta il villasimius 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia 3

Villasimius 0

Carbonia (4-3-3): Floris, Gurzeni, Melis, Zazas, Chidichimo, Andrea Mastino, Ponzo (40’ st Artese), Pavone (35’ st Massoni), Porcheddu, Boi, Coulibaly (20’ st Nannini). In panchina Saiu, Hundt, Fabio Mastino, Zonchello, Serra, Carboni. Allenatore Mannu.

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Muzzo, Zedda, Caferri, Sinha Filho, Kiwobo, Cogoni (30’ st Isaia), Scioni (40’ st Marras), Ragatzu, Magli, Beugrè. In panchina Gonzales, Scarpato, Concas, Marras, Bulala, Cannas, Dambros, Saba. Allenatore Prastaro.

Arbitro: Succu di Nuoro.

Reti: pt 39’ Zazas; st 16’ Pavone, 24’ Porcheddu.

Note: ammonito Zazas.

Carbonia. Il ritorno allo Zoboli, chiuso da questa estate per ristrutturazione degli spogliatoi e posa di un nuovo prato, è dolce per il Carbonia dopo tre mesi di esilio forzato fra Calasetta e Narcao: supera 3-0 il Villasimius in una giornata di festa. Il primo tempo non offre uno spettacolo particolare ma dal punto di vista tecnico la perfezione del manto erboso agevola i calciatori. Il Carbonia gioca leggermente meglio, non corre particolari rischi (il Villasimius è però squadra robusta) e passa in vantaggio verso il tramonto della prima frazione quando su cross di Ponzo si inserisce Zazas per la rete del vantaggio.

Secondo tempo

La ripresa parte con similitudini rispetto al primo tempo, ma al 16’ il Carbonia allunga: grande lancio di Melis per Pavone e la punta argentina raddoppia con un tiro al volo. Sull’onda dell’entusiasmo il Carbonia cala il tris al 24’ con il fantasista Porcheddu: il suo tiro parato, viene rimpallato sulla traversa, la sfera ritorna verso di lui che insacca di testa. A pochi istanti dal termine Carbonia vicino al quarto gol con Melis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 