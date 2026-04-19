Un grande budoni batte e sorpassa l’atletico lodigiani 

Budoni 1
Atletico Lodigiani 0
Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa (29’ st Dessena), Diop (28’ st Nunez), Da Silva (48’ st Nunez), Farris, Madero, Belloni (39’ st Mihali), Schirru, Ljubanovic, Ladu, Santoro. In panchina Budano, Martinoli, Codraro, Marras, Argiolas, Baltolu. Allenatore Cerbone.
Atletico Lodigiani (3-4-3) : Serban, Paolelli, Coulibaly (38’ st Moreschini), Esposito (39’ st Pulcini), Ruggeri (24’ st Iuliano), Battisti, Spinozzi, Voncina (11’ st Costantini), Sini, Zona, Sani (19’ st Botta). In panchina Grujicic, Ferrera, Calderoni. Allenatore Mariotti.
Arbitro : Spinelli di Cuneo.
Rete : st 25’ Ladu.
Note : espulso Battisti (doppio giallo); ammoniti Serban, Da Silva.
Budoni. Un lampo di Ladu a metà ripresa regala tre punti d’oro al Budoni, che tra le mura amiche supera di misura un ostico Atletico Lodigiani. È stata una partita intensa, decisa dagli episodi e dalla capacità degli uomini di Cerbone di sfruttare la superiorità numerica nella fase cruciale del match.
In avvio gli ospiti spingono subito con Coulibaly, che al 4’ vede la sua conclusione deviata in angolo. Al 20’ Ljubanovic svetta su cross di Diop ma la mira è alta. I sardi insistono sulle fasce con Da Silva e Belloni ma il muro di Mariotti regge. L’occasione più nitida del primo tempo arriva al 43’: su corner di Ladu, Farris colpisce di testa ma Serban blinda lo 0-0 fino all’intervallo.
La ripresa si apre con un episodio che cambia l’inerzia del match. Al 10’ Santoro punta l’area e viene atterrato da Battisti che viene espulso per doppio giallo. Il Budoni preme sull’acceleratore. Dopo un tentativo di Taiappa finito fuori di poco, al 25’ arriva il gol partita: punizione di Santoro che serve Ladu al limite dell’area, il numero dieci si coordina e trafigge il portiere Serban.
Il Lodigiani non si arrende e al 34’ sfiora il pareggio con un tiro al volo di Zona che va sul palo. È l’ultimo brivido per il Budoni, che nel finale manca il raddoppio ancora con Ladu (palla indirizzata all’incrocio fuori di un soffio). Il triplice fischio di Spinelli sancisce la festa biancoceleste: una vittoria di carattere che rilancia le ambizioni salvezza della formazione di Cerbone.
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