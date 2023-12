Un grande Bologna ribalta l’Inter e passa ai quarti 

Inter 1

Inter (3-5-2) : Audero; Bisseck (1’ pts Pavard), Acerbi, Bastoni (29’ st Dimarco); Darmian, Frattesi, Asllani (38' st Sensi), Klaassen (29’ st Barella), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (10’ pts Mkhitaryan), Arnautovic (29’ st Thuram). Allenatore S. Inzaghi.

Bologna (4-3-3) : Ravaglia; Corazza (31’ st De Silvestri), Beukema, Lucumi (10’ pts Calafiori), Lykogiannis; Aebischer, Moro (24’ st El Azzouzi), Fabbian; Saelemaekers (40’ st Ndoye), Van Hooijdonk (40’ st Zirkzee), Urbanski. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : La Penna di Roma.

Reti : nel pts 2’ Carlos Augusto; nel sts 8’ Beukema, 11’ Ndoye.

Note : ammoniti Darmian, Pavard, Bisseck, Lykogiannis, Fabbian, Van Hooijdonk, Barella; al 65’ Ravaglia para un rigore a Lautaro.

Milano. Quando sembrava che l’Inter avesse messo in ghiacciaia il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie al gol di Carlos Augusto all’inizio del primo tempo supplementare, il Bologna piazza il colpaccio con l’uno-due di Beukema e Ndoye e si guadagna lo scontro con la Fiorentina, in programma il 9 gennaio. I rossoblù del grande ex Thiago Motta, eroe del triplete e applauditissimo dai tifosi (oltre 63mila), hanno ribaltato in casa la capolista della Serie A, a dimostrazione che il loro quarto posto in classifica è più che meritato. Eccellente Zirkzee, entrato all’85’ e autore di entrambi gli assist per i gol.

Gli uomini di Simone Inzaghi, che ha praticato parecchio turn over, hanno avuto le loro occasioni per sbloccare il risultato ben prima dell’extra time e hanno anche sbagliato un rigore al 20’ della ripresa con Lautaro (fallo di mano di Corazza in area), sostituito nei supplementari e sofferente alla coscia sinistra. Il portiere Ravaglia oltre al penalty aveva respinto, nel primo tempo, un tiro di Frattesi da centro area. Gli emiliani hanno tenuto bene il campo spingendosi in avanti quando possibile, ma non hanno creato reali pericoli sino ai due colpi letali che hanno fatto fuori i detentori del trofeo (vittoriosi nelle ultime due edizioni). Male Arnautovic tra i nerazzurri, l’ex del Bologna non ha sfruttato l’occasione. «Dispiace», ha detto Inzaghi, «avremmo meritato di vincere. Lautaro? Un affaticamento da valutare».

