Un grande abbraccio per Maria Pia 

Un paese in lacrime e tanta tristezza nella chiesa di San Nicolò, dove ieri pomeriggio è stato celebrato il funerale di Maria Pia Polato, l’83enne morta dopo 21 giorni di agonia a causa delle gravi ferite provocate dalle coltellate inflitte dal figlio, Pierluigi Mura. La comunità di Guspini si è stretta intorno ai parenti per l’ultimo saluto.

La cerimonia

Accanto all’altare, l’urna con una foto della defunta. Durante la celebrazione, il parroco monsignor Antonio Massa ha detto: «Questa cerimonia vuole essere di conforto per i familiari. Lasciamo i giudizi: ognuno, per la propria parte, si chieda cosa si sarebbe potuto fare. Sentiamo un sentimento d'impotenza. Non dobbiamo dare colpe, ma restare in silenzio, vivendo questo dramma, accompagnando i familiari con la preghiera e la speranza, ed esprimendo la nostra vicinanza e partecipazione al loro dolore». La dignità dei parenti si è manifestata nella compostezza, nel silenzio, nel reciproco sostegno familiare e nell’espressione di un dolore intimo e personale, nonostante la natura pubblica e traumatica della tragedia. Al termine dell’omelia, alcuni cittadini hanno sottolineato «la carenza di servizi delle istituzioni nel contrasto alle problematiche della sanità, che non riesce a garantire un servizio sicuro e certo sulla salute». Mentre il paese piange la morte di Maria Pia Polato, proseguono le indagini. Il figlio Pierluigi Mura, 63 anni, autore della violenza contro la madre, è attualmente detenuto nel carcere di Uta. È stato sottoposto a controlli sanitari per accertare il suo stato di salute mentale. «La famiglia è veramente distrutta – hanno dichiarato i parenti –. Gli investigatori stanno completando tutti gli accertamenti previsti».

L’aggressione

Maria Pia Polato era stata accoltellata dal figlio lo scorso 5 ottobre. Pierluigi Mura si era scagliato contro l’anziana madre. La donna dopo i primi soccorsi era stata ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per poi essere trasferita a San Gavino, dove è deceduta il 26 ottobre. Nei giorni scorsi Eleonora Mura, figlia della donna, ha lanciato un appello: «Il mio desiderio sarebbe che tutto il paese fosse lì con noi, per dimostrarci il suo affetto, farci sentire la solidarietà e, soprattutto, per esprimere vicinanza a una donna che è stata tanto forte in vita, ma vittima dell’aggressività e della violenza di un uomo che lei stessa aveva fatto nascere e cresciuto con amore». Guspini ha risposto con il suo grande cuore.

