Un grande abbraccio per Amanda  

È tornata al lavoro dopo dieci mesi ed è stata accolta dal grande abbraccio del colleghi. Amanda Gallus ritrova il sorriso, ma non dimentica lo stalking e il tentato omicidio da parte del suo molestatore, un ingegnere di 53 anni. Ha sofferto tantissimo e ora è riuscita a riprendersi la sua vita. La sua lotta ieri si è trasformata in felicità quando la commessa 45enne ieri ha chiuso il cerchio riprendendo a lavorare per la prima volta dall’aprile del 2024.

L’abbraccio

Ad accogliere la dipendente Conad, alla cassa numero 6, sovrastata dallo striscione “Bentornata Amanda”, è stato l’immenso affetto dei colleghi in turno ma anche di chi era a riposo ha voluto testimoniare la propria vicinanza, e dei tanti amici o semplici clienti che la conoscono e sanno della terribile disavventura da cui è reduce. Occorre risalire all’aprile scorso: Alessio Zonza, 53 anni, dopo averla stalkerizzata per diverso tempo, il pomeriggio del 17 aprile scorso avrebbe cercato di uccidere la donna causando un incidente frontale al termine di un drammatico inseguimento sulla statale 126 fra il Pip e la Grande Miniera. Con rito abbreviato Zonza (ingegnere che lavorava come guardia giurata) è stato condannato a 4 anni per l’accusa di stalker e poi ne ha patteggiato altri 5 per tentato omicidio.

La sofferenza

Dieci mesi, e la vita di Amanda ricomincia: «Cosa mi sta lasciando questa esperienza? Innanzitutto tanta speranza per il futuro e la giusta carica per reagire: a un certo punto a causa delle ferite riportate e per le quali sto proseguendo la riabilitazione in palestra, ho pure temuto di non poter più lavorare». Il primo scontrino rilasciato ieri pomeriggio ha destato sensazioni speciali, eppure Amanda Gallus, 25 anni fra cassa e altre mansioni, è una veterana: «Ma non conta – scherza – dopo quello che è successo e dopo le ansie, il dolore fisico da cui ancora non mi sono liberata del tutto, la paura dei primi giorni, quello di ieri è un traguardo enorme e lo devo all’affetto di chi mi è stato sempre vicino e anche di chi, magari conoscendomi poco, ha voluto magari fermarmi per strada e incoraggiarmi».

I colleghi

Amanda Gallus ha parole di gratitudine per i colleghi che, diversi mesi fa, quando seppero che la commessa avrebbe avuto ancora necessità di giorni di malattia, aderirono ad un accordo sindacale per la cessione di parte delle loro ferie: «Non avrò mai parole per ringraziarli abbastanza». Ma nei dieci mesi trascorsi nella lunga ripresa, un pensiero di Amanda va anche a Nino Flore, scomparso lo scorso luglio, manager e leader del gruppo commerciale: «Un momento duro: io combattevo la mia battaglia e la morte di Nino è stata per me una botta non da poco, ma resta la consapevolezza ancora più forte che la vita va vissuta al massimo e bisogna apprezzare il valore di ogni singola cosa che abbiamo».

