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Giovanili.
13 ottobre 2026 alle 00:09

Un gran gol di Costa salva la Primavera: Monza ripreso al 95’ 

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Cagliari 1

Monza 1

Cagliari (3-4-1-2) : Kehayov, Mawassa, Nuvoli, Doppio (37’ st Tronci), Grandu, Goryanov (46’ st Mehlstrand), Piro (46’ st Barry), Lo Verde (24’ Bahlaouane), Akarakiri, Sugamele, Cardu (24’ st Costa). In panchina Sarno, Piredda, Battaglini, Romano, Sow, Hamdaoua. Allenatore Gallego.

Monza (4-4-2) : Strajnar, Varesis (14’ st Elezz), Villa, Drobnic, Atti-

nasi, Cassina (29’ st Gamba), Ma-

riani, Martone, Dia (20’ st Scara-

melli), Rota (1’ st Fardin), Zanni (14’ st Fogliaro). In panchina Balla-

bio, Scifo, Ganci, Perego, Badarau, Carobbio. Allenatore Vulcano.

Arbitro : Ambrosino di Torre del Greco.

Reti : nel st 37’ Elezz, 50’ Costa.

Note : ammoniti Bahlaouane, Villa, Rota, Attinasi, Dia, Scaramelli. Recupero 0’ pt-5’ st.

Dopo tutte quelle occasioni, sarebbe stato un peccato perderla. E la Primavera del Cagliari riesce a limitare i danni con un punto allo scadere: ad Asseminello è 1-1 contro il Monza. Dopo appena 3’ gli ospiti segnano, ma Zanni parte in fuorigioco: annullato. Da lì inizia il semi-dominio dei rossoblù di Gallego. E anche la ricerca del gol di Sugamele, che chiude con 7 tiri. Sul suo mancino l’occasione più voluminosa del primo tempo, ma al 28’ Drobnic mura nell’area piccola. Nella ripresa è sempre il Cagliari a creare, con Akarakiri dominante coi suoi strappi, ma all’82’ Elezz porta avanti il Monza in mischia. Rossoblù salvati al 95’ da Costa: fulminante destro al volo da fuori e bel modo di trovare il primo gol stagionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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