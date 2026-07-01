Un “Gran Galà con Delitto”  Sì, questo è un giallo perfetto 

Ha scritto per Vogue. Ha lavorato con Marco Paolini, Bruno Bozzetto, Topolino. Fa il copywriter, è capitato di vederlo in tv come esperto di parole. Da oltre dieci anni vive con un maggiordomo immaginario — e ne ha scritto tanti libri, “Vita con Lloyd”. In questo suo suo primo romanzo, il sospettato principale è uno scrittore di poca fama. Curiosa scelta, per uno che di parole ne ha vendute a centinaia di migliaia. Ora Simone Tempia porta la sua prima prova di narrativa in un tour esclusivo per il Club Jane Austen Sardegna: “Gran Galà con Delitto” (Garzanti). Tre date consecutive, oggi alle 19 al Teatro Doglio di Cagliari; domani alle 21 al Giardino Spazio Ilisso di Nuoro; dopodomani alle 19 all’Auditorium Ex Ma.Ter di Sassari.

Una contessa che detesta il genere umano invita a cena un gruppo di ospiti che si disprezzano tra loro. Fuori posto, proprio lo scrittore. Prima ancora che arrivi l’antipasto, la contessa è morta nel suo studio. La villa è isolata dalla neve. La linea è muta. La strada è sepolta di bianco. Tutti gli indizi puntano verso lo scrittore — la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare le parole sa anche far parlare gli altri. Di ciò che avrebbero tenuto sepolto per sempre. Di segreti che il tempo ha solo nascosto, in attesa.

Autore da oltre 200.000 copie tra i lavori precedenti, Tempia costruisce un giallo classico e preciso (una sola notte, una villa, nessuna via di fuga) dove le risposte sono già tutte lì, sotto gli occhi del lettore. Di quale lettore? Di quello che sa aspettare. Lo abbiamo incontrato a poche ore serata cagliaritana.

Questo è il suo primo romanzo giallo: come si sceglie di approfondire e viaggiare in questo meccanismo narrativo?

«Credo che il giallo classico (ma proprio classico) sia la naturale espansione del mio mondo. Non credo ci sia meccanismo narrativo più adatto ad indagare la psiche umana e le relazioni tra persone».

Gli ingredienti ci sono: un omicidio che disorienta, i sospettati, i segreti. Quali autori, o autrici, e opere sono stati di ispirazione?

«Chiaramente il riferimento diretto è Agatha Christie ma mi preme sottolineare come nella mia scrittura ci siano profonde eco di Piero Chiara e Giovannino Guareschi. Oltre che l’impostazione data da Andrea Camilleri allo sceneggiato le Inchieste del Commissario Maigret».

Il romanzo trova forza in una narrazione fondata sull’enigma. Negli anni Sessanta tutto si snoda.

«Amo gli anni Sessanta italiani. E specifico proprio “italiani”. Non per un qualche nazionalismo d’accatto ma perché conosco bene quel periodo del nostro Paese. Ne sono quasi “malato”. Adoro quel modo di fare, quel modo di pensare, quell’immaginario specifico, Carosello, gli sceneggiati televisivi, i varietà radiofonici, le canzoni, l’abbigliamento..».

I dialoghi, incisivi e brillanti, imprimono ritmo e permettono uno sguardo psicologico su caratteri e tensioni. Quanto ha dialogato con i suoi personaggi e quali rivelazioni ha loro strappato per poterli costruire in questa coinvolgente maniera?

«Ho passato tanto tempo con loro in cerca chiaramente delle loro colpe. Soprattutto quelle che non avevano il coraggio di confessare a se stessi».

Padroneggia l’ambientazione, creando uno spazio che accoglie la storia di cui è silenzioso testimone.

«La casa è un personaggio al pari degli altri. Tutto sa, molto nasconde. È di fatto l’occhio dello scrittore. Ed è la libertà del lettore che, nel chiuso di una villa isolata, è comunque libero di condurre la sua indagine stanza dopo stanza».

Osservando i protagonisti, tutti appaiono colpevoli e con un segreto: rispecchiano la realtà in questo gioco di filtri?

«Di fatto ognuno di noi è custode e al contempo giudice di una miseria che portiamo nel cuore. I miei personaggi peraltro, richiamandosi in maniera esplicita ai personaggi della Commedia all’Italiana di Monicelli e Risi, non incarnano archetipi quanto più sono specchio di intere classi sociali»

Il delitto è l’occasione per indagare le crepe che si innescano dietro le convenzioni sociali. Come si mantiene l'equilibrio tra indizi, sospetti, movente affinchè ci sia il colpevole perfetto?

«Sinceramente non lo so. E se ci sono riuscito me ne rallegro. Io sono partito dall’elemento psicologico: qual è un buon movente per togliere la vita a qualcuno? E come si può fare confidando di farla franca? Non è una risposta così scontata…»

A rendere inconfondibile la sua penna è la presenza dell’iconico maggiordomo Lloyd che introduce riflessione e umorismo. Cosa si augura possa regalare la sua opera ai lettori?

«Divertimento. Nient’altro che questo. E passare qualche ora dentro a un libro. Perché è mia convinzione che mentre leggiamo non può accaderci niente di male. È questo il potere dei libri».

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