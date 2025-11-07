«Un governo di scappati di casa» La satira politica di Andrea Scanzi 

Andrea Scanzi riparte dalla Sardegna. Lo spettacolo in programma oggi ad Assemini (ore 21) per “Lethèrario” inaugura la terza stagione dello “Sciagura Tour”. «Un tour che sta crescendo di data in data», spiega il giornalista, scrittore e «uomo di teatro» (come ama definirsi).

«Credo che anche questa stagione, come le precedenti, arriverà a una ventina di date, per un totale di 60 repliche, che per uno come me, che fa cento cose tra programmi televisivi, libri e Il Fatto Quotidiano, e che avrebbe anche una vita privata», aggiunge Scanzi, «non sono poche». In due ore dall’apertura delle prenotazioni i 400 biglietti dell’Auditorium (a ingresso gratuito per decisione del sindaco) sono andati esauriti.

“La Sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa”: titolo eloquente.

«Perfino benevolo, perché è veramente un governo sciagurato di scappati di casa, e lo dimostra ogni giorno. È uno spettacolo di satira politica, un monologo di 90 minuti sulla falsariga di altri spettacoli che ho fatto in passato, come “Renzusconi” e “Il cazzaro verde”, dedicato in quel caso a Salvini, dove io sono solo sul palco e racconto, inframezzato da musica, foto e video della Meloni, la nascita e l’ascesa politica della Presidente del Consiglio, le sue idee e chi c’è al Governo con lei, ma anche come ci siamo arrivati. Uno spettacolo volutamente divertente, perché è satira, in cui, però, ci sono momenti che fanno incazzare e altri di paura. Perché il teatro è questo, una carezza e poi uno schiaffo, una consolazione e un’altra botta: l’ho imparato, nel mio piccolo, da Gaber e dal suo teatro canzone».

E come ci siamo arrivati a questo presente?

«Per il fallimento del centrosinistra, per la delusione di molti elettori dei 5Stelle e perché molti italiani, dopo averle provate tutte, hanno detto “vabbè, adesso proviamo l’unica che non ha governato”, anche se in realtà l’ha fatto come ministro del Governo Berlusconi, e perché, con Fratoianni, la Meloni è stata la sola a non aver appoggiato quell’obbrobrio del Governo Draghi. Inoltre, siamo un popolo da sempre di centrodestra, anche se questo Governo è più di destra-centro, e aggiungerei che tira un vento di destra, non in tutto il mondo ma in buona parte sì».

Da spettatore cosa le piace?

«Tennis, serie televisive e concerti dal vivo».

Un personaggio su cui vent’anni fa non avrebbe scommesso?

«Devo ammette di aver rivalutato gli 883, e i Lùnapop. Cesare Cremonini, poi, è un caro amico: per me, il più grande artista pop italiano contemporaneo».

Da quanto mancava dalla Sardegna?

«Ci sono stato a luglio, a Carbonia con “Versione breve” su Battiato, ma ogni scusa è buona per tornarci: la adoro. Ho tanti amici, e tra questi Cristiano De André e Dori Ghezzi: tre anni fa per il mio compleanno aprirono L’Agnata, a Tempio Pausania, solo per me. Con la mia compagna ho dormito nella camera storica di Fabrizio e Dori: la cosa più bella del mondo».

