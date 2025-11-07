VaiOnline
Il protagonista.
08 novembre 2025 alle 00:28

«Un governo di scappati di casa» La satira politica di Andrea Scanzi 

«Torno in Sardegna con Fabrizio De André e Dori Ghezzi nel cuore» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Andrea Scanzi riparte dalla Sardegna. Lo spettacolo in programma oggi ad Assemini (ore 21) per “Lethèrario” inaugura la terza stagione dello “Sciagura Tour”. «Un tour che sta crescendo di data in data», spiega il giornalista, scrittore e «uomo di teatro» (come ama definirsi).

«Credo che anche questa stagione, come le precedenti, arriverà a una ventina di date, per un totale di 60 repliche, che per uno come me, che fa cento cose tra programmi televisivi, libri e Il Fatto Quotidiano, e che avrebbe anche una vita privata», aggiunge Scanzi, «non sono poche». In due ore dall’apertura delle prenotazioni i 400 biglietti dell’Auditorium (a ingresso gratuito per decisione del sindaco) sono andati esauriti.

“La Sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa”: titolo eloquente.

«Perfino benevolo, perché è veramente un governo sciagurato di scappati di casa, e lo dimostra ogni giorno. È uno spettacolo di satira politica, un monologo di 90 minuti sulla falsariga di altri spettacoli che ho fatto in passato, come “Renzusconi” e “Il cazzaro verde”, dedicato in quel caso a Salvini, dove io sono solo sul palco e racconto, inframezzato da musica, foto e video della Meloni, la nascita e l’ascesa politica della Presidente del Consiglio, le sue idee e chi c’è al Governo con lei, ma anche come ci siamo arrivati. Uno spettacolo volutamente divertente, perché è satira, in cui, però, ci sono momenti che fanno incazzare e altri di paura. Perché il teatro è questo, una carezza e poi uno schiaffo, una consolazione e un’altra botta: l’ho imparato, nel mio piccolo, da Gaber e dal suo teatro canzone».

E come ci siamo arrivati a questo presente?

«Per il fallimento del centrosinistra, per la delusione di molti elettori dei 5Stelle e perché molti italiani, dopo averle provate tutte, hanno detto “vabbè, adesso proviamo l’unica che non ha governato”, anche se in realtà l’ha fatto come ministro del Governo Berlusconi, e perché, con Fratoianni, la Meloni è stata la sola a non aver appoggiato quell’obbrobrio del Governo Draghi. Inoltre, siamo un popolo da sempre di centrodestra, anche se questo Governo è più di destra-centro, e aggiungerei che tira un vento di destra, non in tutto il mondo ma in buona parte sì».

Da spettatore cosa le piace?

«Tennis, serie televisive e concerti dal vivo».

Un personaggio su cui vent’anni fa non avrebbe scommesso?

«Devo ammette di aver rivalutato gli 883, e i Lùnapop. Cesare Cremonini, poi, è un caro amico: per me, il più grande artista pop italiano contemporaneo».

Da quanto mancava dalla Sardegna?

«Ci sono stato a luglio, a Carbonia con “Versione breve” su Battiato, ma ogni scusa è buona per tornarci: la adoro. Ho tanti amici, e tra questi Cristiano De André e Dori Ghezzi: tre anni fa per il mio compleanno aprirono L’Agnata, a Tempio Pausania, solo per me. Con la mia compagna ho dormito nella camera storica di Fabrizio e Dori: la cosa più bella del mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 