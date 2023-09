Un gommone misterioso a Colostrai 

Mistero nel mare di Colostrai per un gommone di dieci metri senza motori, ritrovato dai carabinieri della stazione. Le indagini, coordinate dal maggiore Massimo Meloni, comandante della compagnia di San Vito, sono subito scattate con la ricerca andate avanti per tutta la giornata sulle tracce di eventuali profughi. Le ricerche condotte anche dalla Guardia costiera non hanno dato risultato: la convinzione è che il gommone sia stato trascinato a riva dalle correnti dopo che gli occupati partiti dall’Africa sono stati soccorsi fuori dal territorio tunisino o libico.

Sul gommone non sono stati rinvenuti oggetti o effetti personali ma soltanto alcuni rifiuti con etichette scritte in lingua araba. La Guardia costiera si è occupata soprattutto delle ricerche a mare. I carabinieri hanno invece perlustrato il litorale senza alcun risultato. Sulla costa non sarebbe insomma sbarcato nessuno. Sarebbe solo arrivato, da lontano, il gommone alla deriva.

