«Un gol preso per colpa nostra: mi fa rabbia» 

Cesena. Perdere in casa della terza della classe ci sta. «Ma fa rabbia aver preso gol per una nostra disattenzione: fosse arrivata da un’occasione creata dal Cesena l’avremmo accettato meglio», sottolinea Roberto Occhiuzzi nel post partita del “Manuzzi”. L’allenatore dell’Olbia manifesta tutto il suo rammarico per l’episodio della rete che ha deciso la sfida. «La voglio rivedere: credo sia stata sbagliata la pressione e poi la copertura della palla. Era leggibile e andava gestita meglio», dice. Ma la verità è che, sul piano delle occasioni, la partita l’ha fatta l’avversario. Soprattutto nella ripresa. E questo al di là delle intenzioni dei bianchi.

Ripresa negativa

«Nel primo tempo abbiamo giocato come avevamo preparato la gara in settimana: non potevamo stare a guardare una squadra forte come il Cesena ma dovevamo fare la nostra partita, anche perché ho stima dei ragazzi e so quello che possono dare. Aver giocato un primo tempo a questi livelli mi inorgoglisce», spiega Occhiuzzi. «Nella ripresa potevamo fare qualcosa in più, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo cercato di colpirli tra le linee e a tratti ci siamo anche riusciti». Peccato per il risultato. «A me non piace perdere punti», aggiunge l’allenatore dei galluresi, «siamo venuti qua per conquistare il massimo e per come si era messa la gara il punto poteva andare bene, ma di certo non siamo stati a guardare l’avversario».

Sabato

Dello stesso avviso Alessandro Corti, che ha firmato il primo tiro in porta dell’Olbia. «Ho cercato di prendere il tempo al difensore, ma quando ho saltato sono arrivato lungo e ho impattato male», dice l’attaccante: «Il Cesena è una squadra solida, lo sapevamo, i suoi difensori sono tosti da superare, ma penso che come reparto offensivo abbiamo fatto un buon lavoro e come squadra abbiamo dato il massimo per fare risultato cercando di mettere in campo il lavoro settimanale. Abbiamo tenuto la partita in equilibrio e avuto le nostre occasioni, anche nella ripresa: peccato per com’è andata». Ora, sotto con lo scontro diretto con l’Alessandria di scena sabato al “Nespoli”. «Il percorso che abbiamo iniziato a gennaio deve continuare: lavoro e sacrifici», assicura Corti, «ci porteranno a raggiungere il nostro obiettivo».