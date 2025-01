Un gol per tempo e il Villasimius batte il Carbonia 

Villasimius 2

Carbonia 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Vitale, Arnaudo, Argiolas (45’ st Ragucci), Melis (45’ st Marci), Igene (36’ st Oli Oro), Valentini, Beugre (32’ st Miranda). In panchina Gonzales, Ganzerli, Pucinelli, Fernandez, Floris. Allenatore Nicola Manunza.

Carbonia (4-3-3) : Galasso, Atzeni (34’ st Broglia), Demurtas, Garcia, Ricci, Pavone, Isaia, Tocco (6’ st Lambroni), Ian Moreno, Mancini (24’ st Abbruzzi), D. Cocco (30 st G. Cocco). In panchina D. Doneddu, F. Doneddu. Allenatore Diego Mingioni.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 27’ Arnaudo; st 43’ Argiolas.

Villasimius. Con una rete per tempo il Villasimius vince con merito contro il Carbonia. Un avvio di girone di ritorno fantastico per i sarrabesi, che hanno conquistato nove punti su nove rimettendosi in piena corsa per la lotta playoff. Classifica alla mano, gli spareggi promozione sono distanti appena tre punti. I minerari restano in quintultima posizione, sempre due lunghezze sopra la zona playout.

Nel primo tempo al 12’ Ricci calcia sopra la traversa. Immediata la risposta dei padroni con Luca Melis che costringe Galasso alla respinta. Il Villasimius offre un buon gioco con fraseggi corti e veloci e al 27’ sblocca il risultato con una gran conclusione di Arnaudo da fuori area: la palla s’infila sotto l’incrocio. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del secondo, col Villasimius più propositivo e con tanta qualità. Gli uomini di Manunza vanno vicinissimi al raddoppio in diverse occasioni. I più pericolosi sono Beugré, Argiolas e Valentini. Il Carbonia non riesce a impensierire Arrus. La seconda rete dei canarini arriva al 43’ con Argiolas su schema di punizione. Tre punti che valgono oro e permettono di agganciare l’Iglesias in sesta posizione, a tre lunghezze dal Calangianus.

Domenica il Villasimius farà visita al San Teodoro mentre il Carbonia ospiterà il Barisardo per una delicatissima sfida salvezza.

