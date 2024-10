un gol per tempo al taloro e l’ossese ritrova la vittoria  

Ossese 2

Taloro 0

Ossese (4-3-1-2) : Carboni, Russu, Fancellu, Scipioni (81’ Ubertazzi), Madeddu, Pinna, Porcheddu (76’ Scanu), Gueli (85’ Nurra), Saba, Franchi (60’ Virdis), Mascia (69’ Vinci). In panchina Ant. Sechi, Tanda, Tuccio, Al. Sechi. Allenatore Demartis.

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Piriottu (88’ Luppu), Secchi (85’ Pittalis), Sau (81’ Lapia), Castro, Budroni (92’ Cidu), Falchi, Pusceddu (71’ A. Fadda), Mele, Vacca. In panchina Picco, Mura, Porcu, Fenudi. Allenatore Marinu.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 26’ Mascia, st 36’ Madeddu (r).

Note : ammoniti Porcheddu, Vacca, Piriottu, Castro, Sau.

Ossi. Ritorna il sorriso al “Walter Frau”. L’Ossese allontana le streghe e ritrova la vittoria con un gol per tempo. Capitola il Taloro che, contrariamente a quanto si possa pensare dal risultato, è sempre stato in partita.

Le squadre si schermano, in apertura, fino alla leggerezza di Mele (26') che sbaglia la misura di uno scarico sciagurato per la retroguardia gavoese. Mascia è lesto ad intercettare la sfera, incuneandosi tra i due centrali e, con una conclusione angolata, a infilare in rete. Salgono in cattedra i bianconeri, a caccia del raddoppio: alla mezz’ora Porcheddu fa la barba al palo con un tiro a giro; pochi minuti dopo lo emula Mascia, con un diagonale mancino (35').

Una ripresa compassata, si vivacizza all'80' quando Vinci si procura un rigore che Madeddu, insaccando alla sinistra di Fadda, realizza per il 2-0 finale. (f. p.)

