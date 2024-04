Un gol non basta Ciao Liverpool L’Atalanta vola  

Atalanta 0

Liverpool 1

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson (30' st Pasalic), Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk (34' st Lookman), Scamacca (30' st De Ketelaere). In panchina Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Bakker, Hateboer, Adopo, Touré. All. Gasperini.

Liverpool (4-3-3) : Alisson; Alexander-Arnold (27' st Gomez), Konaté, Van Dijk, Robertson (35' st Danns); Szoboszlai (22' st Elliott), Mac Allister, Jones; Salah (21' st Nunez), Gakpo, Luis Diaz (22' st Diogo Jota). In panchina Adrian, Kelleher; Gomez, Quansah, Tsimikas, Endo, Gravenberch, Clark. All. Klopp.

Arbitro : Letexier (Francia).

Rete : nel pt 7' rig. Salah.

Note : angoli 2 a 1 per l'Atalanta. Rec. 2' e 3'. Ammoniti: Hien, Luis Diaz, Koopmeiners, Zappacosta.

Bergamo. L'unica pecca è la squalifica di Hien e Zappacosta, diffidati. Il vantaggio di Salah è di rigore, la sofferenza nel prosieguo molto relativa, le occasioni non sfruttate sui due fronti una manciata. Forte dei tre gol di vantaggio di Anfield, l'Atalanta perde di misura nel ritorno dei quarti col Liverpool centrando la seconda semifinale europea della sua storia a 36 anni dalla precedente, quella mitica col Malines in coppa Uefa, stavolta con il Marsiglia. Sette minuti e la strada si fa in salita per i bergamaschi. Il braccio largo di Ruggeri su palla di Alexander-Arnold dal lato corto provoca il penalty realizzato da Salah, lasciando ai Reds due gol da recuperare e tre per ribaltare il risultato dell'andata. Prima conclusione atalantina al 28’ col sinistro a incrociare largo di Miranchuk.

Comincia la ripresa ed Ederson telefonata fra le braccia di Alisson il rigore in movimento. Van Dijk corregge di testa centralmente lo schema di Alexander-Arnold prima del quarto d'ora, con la risposta sempre centrale dal limite di Koopmeiners a rimorchio di Zappacosta. Quando Klopp ha già cambiato quattro pedine, Gasperini fa entrare Pasalic per Ederson e per Scamacca il più fresco De Ketelaere, che non riesce a mandare in porta l'impreciso Koopmeiners oltre la mezzora. Chiude la fiera delle mezze chances in rosso il terzo tempo di Nunez sulla punizione di Mac Allister: Bergamo può esultare.

