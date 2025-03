Un gol e tre punti: tempio sicuro dei playoff La ferrini cagliari resta in piena zona playout 

Tempio 1

Ferrini 0

Tempio (4-4-2) : Amoroso, Malesa, Arca, Sanna, Sosa, Gomez (16’ st Donati, 48’ st Garau), Bulla (32’ st Solinas), L. Carboni (16’ st Aiana), Lemiechevsky, Roccuzzo, Schinnea (43’ st Sabino). In panchina Careddu, Concu, Masia. Allenatore Giorico.

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca, M. Carboni, Mancusi, Bonu, Piroddi, Podda (18’ st Dore), Mudu (27’ st Ledda), Zedda, Mate, Antic, Bile (34’ st Usai). In panchina Pani, Serrau, Corona, Boi, Serra, Mele. Allenatore Mura.

Arbitro : Urru di Sassari.

Rete : 14’ st Malesa.

Note : il Tempio ha giocato con il lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Domenico Sechi, fratello del presidente Salvatore Sechi; ammoniti Sanna, Bulla, Podda, M. Carboni, Piroddi.

TEMPIO. Il Tempio, del dopo Iglesias, aveva un imperativo assoluto: vincere e continuare a farlo. Ovunque. Le vittorie si ottengono una per volta, e il primo ostacolo da superare si chiamava Ferrini, che per quanto la riguarda, doveva cercare di ottenere punti contro chiunque. Alla fine a spuntarla è stato l’undici di Giorico, ma l’avversario cagliaritano si è dimostrato di grande spessore, e parlando con sincerità, di non meritare l’attuale posizione.

Cronaca

Nella prima frazione tanta quantità di azioni da parte dei padroni di casa, ma la pericolosità è stata senza dubbio di marca ospite. Al 32° ed la 42° Piroddi ha sui piedi due autentiche palle gol, ma è Amoroso, all’esordio da titolare, a disinnescarle entrambe. Al rientro dal riposo i “galletti” si dimostrano più “cattivi” e determinati nell’area avversaria: al 7° Schinnea colpisce il palo su invito di Luca Carboni. Al 9° e 12° ci provano Bulla e Arca, con conclusioni a lato di poco. A decidere l’esito della partita è il gol che giunge al 14°: Lemiechevsky con una bella conclusione va a colpire in pieno la traversa; la sfera giunge così sui piedi di Malesa che lascia partire un tiro che s’infila alle spalle del pur bravo De Luca.Gli uomini di Mura provano con caparbietà a raddrizzarla ma al triplice fischio è sempre 1-0 per il Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA