Un gol e tre punti L’Olbia rilancia la sfida salvezza  

Olbia. Lo zaino sulle spalle dell’Olbia è un pesante fardello di mancanza di risultati, autostima, pressioni e timori che il nuovo allenatore Marco Gaburro è riuscito ad alleggerire quel tanto che basta per battere l’Arezzo e ritrovare un successo che mancava da 3 mesi.

È lo stesso tecnico a usare la metafora dello zaino nel post partita del “Nespoli”, dove si è consumata domenica la sfida con i toscani della 23ª giornata di Serie C, vinta 1-0 con rete di Dessena al 4’ della ripresa. «Sapevo che per noi sarebbe stata una partita con lo zaino addosso ed era abbastanza evidente che fosse così, soprattutto prima del gol», ha spiegato analizzando la partita dei bianchi, che col minimo sindacale hanno conquistato 3 punti che valgono quota 20 in classifica e l’addio all’ultimo posto. «L’importante era non prendere gol, e nel primo tempo abbiamo concesso zero: non era vitale vincere, ma era vitale liberarsi la testa continuando con quella fase difensiva e cercando di essere più propositivi. Poi, la rete ha cambiato le cose». E anche difendersi, finalmente in vantaggio dopo 8 giornate a digiuno di gol, è stato più facile, sebbene l’avversario, a parte un’azione alla mezz’ora della ripresa in cui il portiere Rinaldi si è superato su Mawuli, non abbia creato grossi grattacapi.

Se la cura Gaburro, che ha optato per il “suo” 4-3-3 («mi sembrava che la squadra non avesse una certezza di modulo al quale aggrapparsi e visto che si poteva azzerare l’ho fatto», ha detto l’allenatore), è quella giusta lo si capirà strada facendo. Magari già domenica, in trasferta contro la Carrarese. Intanto, oltre ad alleggerire lo zaino dell’Olbia, il tecnico veneto ha schierato Biancu punta esterna («è fortissimo, una mezzala completa di gamba come lui può fare pure quello», ha commentato) e inchiodato Arboleda in difesa («da quella parte spingeva Dessena»). Per citare mosse evidenti e immediate. Ma la testa potrà di più. «Quella che ci aspetta resta un’impresa difficile, ma uscire dal campo come con l’Arezzo», ha aggiunto non a caso Gaburro, «ti permette di guardare il futuro in modo diverso».

