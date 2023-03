Un gol e tanta qualità, la partita perfetta di Mancosu 

L'ultimo rigore tirato lo aveva sbagliato, quasi un anno fa, il 5 aprile 2022, con la maglia della Spal contro il Cosenza. Ma Marco Mancosu, stavolta, ha preso il pallone e lo ha piazzato sul dischetto. Con la benedizione di Gianluca Lapadula, che avrebbe potuto firmare la sua prima tripletta e issarsi al primo posto solitario nella classifica cannonieri. «Vai, Marco». E Mancosu non ha sbagliato. Glaciale, nonostante i tentativi di disturbo degli avversari, soprattutto di Menez, che lo ha trascinato prendendolo per il colletto sotto lo sguardo dell'arbitro, che si è limitato a una salomonica doppia ammonizione.

Portabandiera

Mancosu ha aspettato, saltello, pallone da una parte con Colombi dall'altra. Il rigore perfetto, senza dimenticare che dal dischetto il numero 5 del Cagliari ha percentuali altissime e da lì sono arrivati 24 (su 32 tentativi) dei suoi 101 gol da professionista. Mancosu, però, è tanto altro. Con lui Ranieri ha finalmente potuto puntare sul 4-3-1-2, trequartista di lotta e di governo, che accende la luce e rincorre l'avversario quando serve. Anche ieri, in una gara affrontata di petto dal primo istante, ha preso la bandiera rossoblù e l'ha portata nella metà campo avversaria. Determinante, sempre. In campo e fuori, come il pranzo offerto mercoledì ai compagni per festeggiare quota 100 reti. Un traguardo e una nuova partenza. Superati i problemi fisici, Mancosu si è preso il Cagliari e ora è tutta un'altra storia. (al.m.)

