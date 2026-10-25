un gol di sorgente nella ripresa e il latte dolce strappa un pari 

Vigor Campagnano 1

Latte Dolce 1

Vigor Campagnano (3-5-2) : Beimers, Esculino, Sini, Krai (1’ st Napolitano), Vitolo, Marrali (35’ st Gonzalez), Maurino (25’ st Putti), Umbaca (18’ st Semeraro), Frasson, Ndoye, Calì (34’ st Cinti). In panchina Vinti, Shemerbock, Tavella, Sbraga. Allenatore Carcione.

Latte Dolce (4-1-4-1) : Pedone, Piredda (47’ st Dieni), Pinna, Agrelli, Megna, Coghetto, Biancu (40’ st De Campos), Limberti (47’ st Banti), Asproni, Di Paolo (26’ st Saddi), Sorgente (23’ st Pulina). In panchina Cherchi, Fiori, Ruggiu, Desole. Allenatore Fini.

Arbitro : Atanasov di Verona.

Reti : pt 29’ Calì; st 22’ Sorgente.

Note : ammoniti Esculino, Coghetto, Agrelli.

VITERBO . Alcuni la chiameranno “pareggite” (quarto pari, secondo di fila). Altri mal di vittoria (solo una finora in campionato). Altri diranno che c’è stata una reazione. Il Latte Dolce reagisce a un periodo non facile, portandosi a casa un punto pesante contro la seconda forza del campionato.

Il pari arriva dopo una prima frazione sottotono, in cui a brillare son stati i padroni di casa, sin dai primi minuti di gioco, quando vanno vicini al vantaggio al 6’ con un’inzuccata di Ndoye e al 10’ con Umbaca. L’1-0 arriva al 29’ ed è Calì a firmarlo con un colpo di testa. Il Latte Dolce, nella ripresa, risorge, cambia volto, aumenta il pressing e vince la maggior parte dei duelli in mezzo al campo. Lo sforzo è premiato dall’incornata liberatoria di Sorgente al 67’. I sassaresi, nel finale, assediano l’area dei viterbesi ma non riescono a trovare il guado per il colpo del ko. (f. pa.)

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