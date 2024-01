Un gol di Delogu salva il Sant’Elena 

Tharros 2

Sant’Elena 2

Tharros (4-4-2) : Mereu (49’ st Cabasino), Boi, Perilli, Facelli, Panza, Carboni (16’ st Lonis), Foddis, Silva Felipe, Ferrari, Atzori (32’ st Piras), A. Sanna (38’ st Murru). In panchina Sardo, Vacca, Enna, C. Sanna, Fresu. Arbitro Lai.

Sant’Elena (4-4-2) : Fortuna, Atzei, Carta, Minerba, Delogu, Pinna (40’ pt Angiargia), Rotaru (40’ st Pilloni), D. Anedda, Moro, Floris (40’ st Niang), Piroddi (32’ st F. Anedda). In panchina Ghimici, Pilleri, Pedoni, Onnis, Mura. Allenatore Vignati.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 20’ pt (r) Moro, 18’ st Atzori, 39’ st Piras, 49’ st Delogu.

Note : ammoniti Lonis e Carboni. Recupero 1’ pt - 5’ st.

Oristano. Termina 2-2 la sfida tra Tharros e Sant’Elena. I quartesi agguantano il pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo con una rete contestata dai padroni di casa per una carica sul portiere Mereu (nell’occasione uscito per infortunio).

Sono stati 90’ di gioco durissimi per entrambe le squadre su un campo al limite della praticabilità a causa delle insistenti piogge cadute nelle ultime ore. La cronaca. Al 20’ passa il Sant’Elena con un rigore realizzato da Moro, assegnato dopo un contatto in area tra Piroddi e Panza. Nella ripresa, al 18’, il pareggio: percussione di Andrea Sanna che conclude a rete di destro, la palla si ferma su una pozza d’acqua sulla linea di porta e Atzori da due passi ribadisce in rete. Al 39’ Tharros in vantaggio con un bel diagonale di Piras. Al 49’ il pareggio finale di Delogu con una punizione da posizione defilata che scavalca tutti e si infila in rete.

