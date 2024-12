Un gol di Christian Ferreli illude l’Idolo, Nenna segna ed evita la sconfitta al Pirri 

Idolo 1

Calcio Pirri 1

Idolo (4-2-3-1) : Demurtas, V. Stochino, Ferreli, Doa, Murru; Carboni, Piras; Mancosu (33’ st Taccori), Jammeh (47’ st Muceli), P. Usai; Prieto. In panchina Salis, Arra, G. Stochino, T. Usai, Pirarba. Allenatore Podda.

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Lai, Cogoni, Cabiddu; Pandori, Corda, O. Loi (1’ st Maganuco); V. Loi (25’ st Civile), Manconi, Nenna (25’ st Murtas). In panchina Serra, Meloni, Catta, D. Nicola, Ambu, T. Nicola. Allenatore Busanca.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : nel primo tempo, 34’ Ferreli, 44’ Nenna.

Note : espulsi Manconi, Nenna; ammoniti Ferreli, Mancosu, Carboni, Podda, V. Loi, Cogoni; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 100.

Arzana. Nella ghiacciaia dello Sturrusè l’Idolo assapora il dolce gusto della vittoria, ma a rompere le uova nel paniere ci pensa Nenna. Tra la squadra di Arzana e il Calcio Pirri finisce 1-1. Succede tutto negli ultimi 11’ del primo tempo. La ripresa, forse condizionata dal gran freddo, racconta una partita più contratta e avara di occasioni.

In casa Idolo la coperta è cortissima e il tecnico, Simone Podda, fa di necessità virtù inventandosi Ignacio Prieto attaccante. Per lui, che di professione fa il difensore centrale, una prova convincente nel primo tempo. Ma fare gol non è la sua dote migliore e al 10’ lo conferma, sciupando una palla da distanza ravvicinata. Pochi minuti prima a divorarsi il vantaggio è Jammeh, sulla cui strada si presenta Grosso in versione superman. Al gol pensa Christian Ferreli, che sì è un difensore, ma che in carriera ha dimostrato di saperci fare soprattutto sulle palle alte. Al 34’ ne dà dimostrazione girando di testa a rete un angolo calciato da Mancosu. Gli ospiti reagiscono affidandosi a Omar Loi che fa vibrare il palo della porta di Demurtas. Ma prima dell’intervallo (44’) Nenna riporta il parziale in equilibrio segnando con un diagonale mancino. Nella ripresa c’è spazio per i provvedimenti disciplinari. Ne fanno le spese Nenna, allontanato dalla panchina dove si era accomodato pochi minuti prima, e Manconi (88’) per doppia ammonizione.

