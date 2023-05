Un gol da sessanta metri: il genio di Mancosu nella notte del blitz al Curi 

Quando, speriamo ancora tra molti anni, Marco Mancosu da Cagliari passerà dal campo alla panchina per fare l'allenatore, potrà insegnare tante cose. Ma quel che ha fatto a Perugia non si insegna e neanche si spiega. Un mix di follia e classe cristallina, il genio all'improvviso, la chiamata di qualche divinità per indovinare la traiettoria perfetta, 60 metri, centimetro più centimetro meno, dalla linea di centrocampo direttamente sotto la traversa del povero Gori, da poco subentrato all'infortunato Furlan. Una traiettoria che da venerdì sera ha fatto il giro del mondo, collezionando visualizzazioni sul web ed emozioni.

Gravità permanente

Vederlo in campo tra i titolari è stata la grande sorpresa della serata. Forse anche per lui, fermatosi nella gara col Frosinone per una distrazione ai flessori che lo ha costretto a saltare le gare con Parma e Ternana. Lasciando il Cagliari al buio, perché sarà anche vero che tutti i giocatori sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. E nella rosa rossoblù un altro come Mancosu non c'è. Lo sa bene Ranieri, che senza il suo numero 5 ha conosciuto le uniche due sconfitte (a Modena e a Parma) e non per caso. Il tecnico lo ha studiato per tutta la settimana, dal primo allenamento parzialmente in gruppo al ritorno a pieno regime, e stavolta non ha aspettato. Così, quando ha snocciolato gli undici titolari, ecco anche Mancosu dal primo minuto. Lui, l'ex stellina della Johannes, si è caricato il “suo” Cagliari sulle spalle. Tuttocampista sulla trequarti, affiancato da Prelec, un combattente che non ha ancora il gol nel sangue, ma che apre la strada ai compagni. Mancosu ha prima provato col sinistro, centrando l'esterno della rete, poi col destro ha pennellato l'assist per l'1-0 di Lapadula. Dal suo piede è partito anche il pallone appoggiato ad Azzi e trasformato nel 2-0 dal brasiliano. Ogni tocco diventa un pericolo per l'avversario. Ovunque.

E infatti eccolo il lampo accecante, al tramonto del primo tempo. Da mirare e rimirare, senza fine, un gol che rappresenta il cielo in una stanza. Minuto 45, un pallone anonimo rinviato dalla difesa del Cagliari diventa opera d'arte, arrivando sulla trequarti rossoblù, dove Mancosu controlla al volo con un colpo di tacco per Lapadula. L'italo-peruviano restituisce di prima al compagno. È tutto in un attimo, lo sguardo per calcolare le distanze e vedere Gori lontano dalla porta, il colpo da biliardo, sempre di prima, il pallone che parte dalla linea di centrocampo e vola, seguito da migliaia di occhi, fin sotto la traversa e in fondo alla rete. Magia. Anche per Mancosu, che un gol così lo aveva sognato, forse anche cercato in passato, ma mai segnato. E stavolta non c'è Var che tenga, come il gol in rovesciata contro il Südtirol annullato per un fuorigioco millimetrico di Lapadula.

Benedetto 17