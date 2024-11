Un gol basta al Villasimius per battere e agganciare l’Iglesias 

Iglesias 0

Villasimius 1

Iglesias (4-2-3-1) : Idrissi, Crivellaro, Pitzalis, Giorgetti, Mechetti, Piras (27’ st Cancilieri), Bringas, Rizzi (19’ st Illario), Alvarenga, D’Angelo (19’ st Capellino), Sagitov (42’ st Braylli). In panchina Riccio, Lamacchia, Mancini, Crobeddu, Grasso. Allenatore Murru.

Villasimius (4-3-3) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Vitale, Arnaudo, Argiolas (1’ st Valentini), Melis, Floris, Pucinelli (23’ st Sakho), Beugre (44’ st Marci). In panchina Sanna, Gonzales, Mastino, Ragucci, Miranda. Allenatore Manunza.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Rete : nella ripresa, 23’ Floris.

Note : ammoniti Arnaudo, Sagitov, Floris, Giorgetti, Marci, Crivellaro. Recupero 0’ pt - 6’ st. Spettatori 60.

Iglesias. Sa di beffa lo 0-1 con cui termina Iglesias-Villasimius. I minerari dominano, sfiorando più volte il vantaggio ma calano i ritmi nella ripresa pur avendo il gioco sempre in mano e finiscono per capitolare nell’unica occasione dagli ospiti.

Al 4’ Alvarenga sfiora già la traversa, poco dopo Arrus deve volare a deviare una cannonata di Rizzi per poi parare anche sul colpo di testa di Mechetti al 17’. Ci provano anche Sagitov due volte Pitzalis e al 10’ della ripresa Bringas, ma Arrus e la scarsa mira cristallizzano lo 0-0.

Al 12’, con una conclusione di Melis, si fa vedere il Villasimius che al 23’ sigla il gol vittoria: Beugre smista sulla sinistra in area per Floris il cui mancino a incrociare non lascia scampo a Idrissi. Al 31’ Cappellino non riesce a ribadire in rete da due passi dopo una respinta corta su tiro di Piras e allo scadere il rammarico è dello stesso Piras, murato in area al momento del tiro.

