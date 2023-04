Un gol allo scadere del tempo spinge il Bonorva al terzo posto 

Bonorva 1

Porto Torres 0

Bonorva (4-4-2) : Sanna, O. Diallo (40’ st Addis), Nieddu, Torresi, Stechina, Man. Mura, Dettori (48' st Piseddu), Naguel, Mar. Mura, Salazar, M. Diallo (20’ st Chappino). In panchina Acaccia, Carta, Angius, Castagna, Carboni. Allenatore Mas. Mura.

Porto Torres (4-3-3) : Falchi, D. Sini, Canu, Fois, Mognato, Occhetti, Soggiu (17’ st Sotgiu), Peana, Bombagi, Frongia (19’ st Greco), Oggiano (25’ st Marongiu). In panchina Vassallo, Puggioni, Greco, A. Sini. Allenatore Congiatta Falchi.

Arbitro : Crobu di Oristano.

Rete : 45’ st Mar. Mura.

Note : ammoniti Mar. Mura e D. Sini. Recupero 2’ e 4’.



Bonorva. Al Chicchitto Chessa, il Bonorva batte il Porto Torres proprio al novantesimo minuto al termine di una partita condizionata da un fortissimo vento. Sono però gli ospiti a cominciare bene la gara con una conclusione all’8 di Fois che finisce alta. Al 20’ primo squillo dei padroni di casa: tiro di Naguel, fuori. I biancorossi alzano il baricentro è al 29’ si rendono pericolosi con Salazar, ma la sua conclusione finisce a pochi metri di distanza dalla porta. Occasionissima per gli ospiti al 33’: Peana centra la traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 3’ tiro di Torresi fuori di poco. Al 32’ ci prova ancora l’indomito Salazar, nuovamente con scarsa fortuna. La partita si avvia verso il pareggio quando, proprio al 45’, Marco Mura toglie dal cilindro il classico pallone della domenica: scaglia un gran tiro verso la porta e batte Falchi regalando così i tre punti al Bonorva.