Un girone da dodici con Ferrini e Cus 

Saranno dodici le formazioni al via del prossimo campionato di Serie C Unica. La Fip Sardegna ha ufficializzato il quadro delle partecipanti al primo campionato regionale, che crescono di un’unità rispetto allo scorso anno e tornano in numero pari, scongiurando la necessità di tenere a riposo forzato una squadra alla settimana.

Ci saranno i campioni in carica della Sef Torres, la Dinamo Academy, il Sant’Orsola, l’Aurea, l’Antonianum, l’Olimpia Cagliari, Nuoro, Carbonia, Calasetta e anche la Ferrini, ripescata dopo la retrocessione dello scorso maggio. A queste si aggiungono le due compagini che hanno vinto l’ultimo torneo di Dr 1: il Cus Cagliari, al debutto assoluto nella categoria dopo decenni di specializzazione nel settore femminile, e il Cmb Porto Torres. L’unica defezione è stata quella di Ozieri, che ha preferito ripartire dalla Divisione Regionale 2 affidando la guida tecnica a Gabriele Piras, ex coach di Sennori in B Interregionale.

Restano ancora da definire formula del campionato e data d'inizio della stagione: nelle prossime settimane la Fip Sardegna provvederà a ufficializzare il calendario e il regolamento. Quel che è certo è che anche nel 2027 la formazione vincitrice della fase regionale potrà partecipare agli spareggi nazionali per il salto di categoria.



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