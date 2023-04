Un giro in paese, sei anni dopo 

I suoi occhi sembrano dire: io sono ancora qua. Sei anni dopo l’ultima volta Vittorio Spanu, 103 anni, ha fatto un giro in paese. Stupore, gioia, autentica incredulità per il nonnino. Una foto all’ombra della sua immagine, immortalata nella galleria dei centenari, in corso Vittorio Emanuele, ha celebrato il lieto evento.

Zio Vittorio vive nella casa integrata Letizia, gestita dalla cooperativa sociale Aldia. La pandemia e le sue restrizioni avevano impedito visite e uscite. Qualche malanno ha fatto il resto. Fino a ieri. Vittorio accompagnato dall’educatrice Mariangela Martena è uscito per una passeggiata. «Dopo tanto tempo è stato zio Vittorio a far visita al paese – sorride Martena – e non i paesani ad andare a trovarlo come succedeva sempre». Un viaggio nel tempo e nei suoi spazi, i luoghi del cuore. Dalla sua casa, salutando i vicini, alla chiesa di San Sebastiano, all’abbraccio fraterno con il compaesano Attilio Tronci, fino allo storico bar del paese, quello di zio Adolfo Melis, amico di Vittorio e scomparso pochi mesi fa. Seduto al tavolino in cui ha giocato mille volte a carte, ha bevuto un succo di frutta.

Inclusione

La filosofia portata avanti dalla cooperativa e dal direttore della struttura Mauro Guerriero è semplice quanto efficace e parla di inclusione. Gli anziani infatti sono e devono essere perfettamente integrati nella vita comunitaria. A turno in compagnia degli operatori passeggiano e partecipano alle diverse iniziative organizzate a Perdasdefogu, come la conferenza sulla longevità dei giorni scorsi in biblioteca. Oggi i nonnini si ritroveranno per festeggiare a scuola i cinquant’anni dell’Ipia. «La struttura deve essere aperta e parte integrante della comunità – spiega Guerriero – far uscire i nostri anziani è fondamentale, l’abbiamo visto anche dalle reazioni di zio Vittorio, dal suo stupore e dalla sua felicità, sembrava un bambino che vede per la prima volta qualcosa, è stato un momento carico di emozioni. Spesso gli ospiti ci chiedono di poter partecipare alle iniziative paesane, altre volte siamo noi a coinvolgerli. Seguiamo quella che è la vita del paese». Le uscite saranno una costante. Un sogno nel cassetto è avere un mezzo per portare in giro più agevolmente gli anziani.

Recordman