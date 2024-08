Un giro di ballo intorno al mondo 

Un week-end tutto dedicato alle tradizioni e al folklore di ogni parte del mondo. Colori e danze che, giornata finale domani, saranno in scena a Uta per la ventiduesima edizione di “Ballus”, incontro internazionale del folklore. Lo spettacolo di chiusura in diretta su Videolina.

Organizzato dall’associazione Turistica Pro loco di Uta, il festival giunto alla ventiduesima edizione è una delle manifestazioni folcloriche internazionali più conosciute della Sardegna, appuntamento annuale imperdibile per migliaia di appassionati. Nello spazio attorno al santuario di Santa Maria, scenario dell’evento, presentano le loro usanze, e i loro abiti tradizionali, i gruppi provenienti dalla Slovenia, dall’Ecuador, dalla Colombia, dal Perù, e, per l’Italia, dalla Sicilia. «Tutto in un’atmosfera di pace, serenità e unione tra portatori di culture diverse», dice Romano Massa, presidente della Pro loco di Uta nonché numero uno dell’ente Pro loco Sardegna. «È l’amicizia tra i popoli», aggiunge, «l’obiettivo principale di Ballus, che fa di fratellanza, armonia e condivisione i suoi valori cardine».

I colori dell’Isola

Valori condivisi dalle associazioni folk della Sardegna, i gruppi che in ciascun Comune – dal più grande al più piccolo – curano la memoria della comunità e ne custodiscono le tradizioni. Non manca dunque a Uta una rappresentanza dell’Isola: in programma l’esibizione dei gruppi Pro loco di Uta, Su Idanu di Quartu Sant’Elena, gli Amici del Folklore di Nuoro, Santa Giuliana di Serbariu, e Cultura Popolare di Monserrato. Una condivisione di culture nel segno della fratellanza collaudata in ventidue edizioni. «Guardando agli anni passati», dice Romano Massa, «Ballus non ha mai conosciuto cali di pubblico. Questi numeri ci riempiono di orgoglio perché la manifestazione è sempre più amata e seguita». Un’occasione, «che inoltre permette ai tanti visitatori appassionati di tradizioni, di conoscere anche il nostro paese, il suo paesaggio, le nostre tradizioni, i monumenti come il santuario di Santa Maria, risalente al XII secolo».

Nel segno dell’amicizia

Negli anni sono stati tantissimi i gruppi partecipanti: 145 della Sardegna, 132 dal resto del mondo. Nella scorsa edizione, solo per fare un esempio, accanto ai gruppi isolani e della Penisola, erano rappresentati gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, l’Irlanda e la Malesia. Un giro intorno al mondo e, al centro, la Sardegna. Tradizioni e colori nel segno dell’amicizia tra i popoli.

