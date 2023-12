Un giro del mondo tra i presepi 

La magia del Natale è in una capanna con San Giuseppe, Maria e il bambino rappresentati in modo differente nelle diverse parti del mondo. È un piccolo gioiello la mostra allestita sino al 6 gennaio nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra, dove sono riuniti oltre 300 presepi provenienti da tutto il globo, specchio di culture e tradizioni diverse, ma tutti con un unico intento: far rivivere il momento della nascita di Gesù Bambino.

L’esposizione

La mostra che si potrà visitare fino all’Epifania, è stata allestita da Mariella Meloni e Teresa Scintu, curata da Gianfranco Tintis sotto la super visione del parroco don Gianfranco Falchi, che ha messo a disposizione anche diversi suoi presepi, tra cui alcuni antichissimi.

Ad introdurre il visitatore in questa magica esposizione, è un gruppo di Bambini Gesù, con al centro uno risalente all’800 proveniente addirittura da Gerusalemme.Il tour prosegue poi attraverso le teche, dove sono custoditi i più svariati presepi: ci sono quelli del Senegal, della Spagna, della Francia e dell’Uruguay. E ancora il singolare presepe delle Filippine con San Giuseppe e Maria, così alti come se fossero sui trampoli, forse per spiccare sul resto del villaggio.

Dall’Isola all’Uruguay

«Ci sono presepi molti singolari e suggestivi» dicono i curatori della mostra, «ed è curioso che alcuni mostrino molte similitudini con i nostri pur provenendo da così lontano. È il caso per esempio dell’Uruguay che rappresenta la Natività anche dentro una zucca proprio come si fa in Sardegna».E poi ci sono i presepi della Russia che sono una meraviglia da guardare e quelli antichissimi: uno è addirittura del Settecento con le statuine che hanno le mani in radica, gli occhi con le perle e gli abiti fatti a mano. Non mancano quelli in pietra del Congo, quelli in terracotta del Messico, quelli in legno del Perù, quelli inglesi.Accanto alle Natività a fare da sfondo ci sono i modellini in legno e pietra delle chiese quartesi realizzati da Bruno Vacca: San Benedetto, Nostra Signora del Buoncammino, Sant’Andrea, San Giovanni, Sant’Agata , San Pietro di Ponte e San Forzorio.

I “quartesi”

Poi ci sono quelli “quartesi”: il presepe realizzato da Stefania Cogoni e il presepe interamente in sughero realizzato qualche anno fa dagli alunni e dalle insegnanti della scuola di via Beethoven, così bello da vincere all’epoca il primo premio del concorso “Il sughero è vita”. Una natività e un villaggio del tutto singolari a cui avevano collaborato anche i genitori degli studenti.Intanto nei giorni scorsi è stato inaugurato anche il presepe realizzato a Sa dom’e Farra, da Paola Delogu e Tonio Longoni, con tantissime statuine da collezione e le casette, come spiega Delogu, «interamente realizzate da Longoni. Siamo molto contenti dell’apprezzamento delle persone che sono venute in tantissime fin dal giorno dell’ inaugurazione, nonostante la pioggia».Anche il presepe di Sa dom’e Farra si potrà ammirare fino al 6 gennaio.

