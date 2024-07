Un giovane portiere per l’Uta 

Uta. Terzo colpo della campagna estiva dell’Uta: Gabriele Pusceddu farà parte della rosa del tecnico Carlo Saba dall’inizio della prossima stagione. Si tratta di un portiere giovanissimo (ha 18 anni) che, nell’ultima annata, ha militato nel Monastir in Promozione, torneo in cui l’Uta giocherà tra pochi mesi. L’estremo difensore si contenderà il posto da titolare con Emanuel Piroddi, estremo difensore protagonista la scorsa stagione nella cavalcata in Prima categoria.

Adesso una nuova avventura per Pusceddu, pronto a mettersi in mostra in un club che punta fortemente alla salvezza e lo sta dimostrando con diversi acquisti mirati: Marco Dessena e Silvio Fanni i primi due.

