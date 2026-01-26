VaiOnline
Poetto.
27 gennaio 2026 alle 00:30

Un giovane perde il controllo dell’auto: distrutti due pali della luce 

Incidente stradale all’alba di ieri. Un giovane automobilista ha perso il controllo della sua auto finendo contro due pali della linea di illuminazione elettrica sul litorale del Poetto di Quartu, direzione Margine rosso. La macchina si è girata su se stessa prendendo la direzione opposta a quella di percorrenza, quindi in direzione Cagliari, senza per fortuna restare coinvolta in scontri con altri mezzi in transito. Subito soccorso, il giovane conducente è stato trasportato in ambulanza al Brotzu dove stato trattenuto in osservazione. Le sue condizioni non destano per fortuna preoccupazione: dovrebbe guarire in sette giorni di cure.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale, che sta cercando ora di risalire alle cause che lo hanno provocato. Non sarebbe da escludere un colpo di sonno o un malore del conducente. Tra le cause possibili anche l’asfalto molto bagnato a causa della pioggia caduta durante la notte. Al momento si tratta comunque solo di ipotesi. Non sono mancati i disagi soprattutto per il traffico. È intervenuta anche la società che si occupa della illuminazione in città per ripristinare l’impianto e rimetterlo in funzione. (ant. ser.)

