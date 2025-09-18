Un giovane e il suo cane argento ai mondiali di agility 

È ritornato in Sardegna con la medaglia d’argento attorno al collo il piccolo Lorenzo Biosa con la cagnetta Fly conquistata al mondiale di Agility e Paragility. La coppia gareggia con il centro cinofilo Sarcidano Agility team di Isili. Il giovane atleta ha partecipato al mondiale che si è svolto a Lignano Sabbiadoro accompagnato dal suo allenatore Efisio Concas.

«Sono orgoglioso del mio allievo», ha detto Concas commosso per l’esperienza vissuta e per il podio del piccolo Lorenzo, «e della mia Fly e non posso non ringraziare il coach della Nazionale Agility e Paragility, Cristian Oggioni per averci dato questa grande opportunità».

Un traguardo importante per un giovane che si è avvicinato a questa disciplina da circa due anni ma che ha maturato diverse esperienze, come la partecipazione l’anno scorso a settembre al raduno della nazionale in Portogallo. Quest’anno ha invece rappresentato rappresentato l’Italia e la Sardegna ad un mondiale di Agility e Paragility ed è salito sul secondo gradino del podio. Un risultato che conferma anche il lavoro che il centro cinofilo continua a svolgere nella cittadella sportiva di Isili creando sinergia e complicità tra i cani e tutte quelle persone, adulti, ragazzi, bambini, che amano stare a contatto con gli animali, con la natura e praticare uno sport fatto di pazienza, calma ed empatia. «Rientriamo soddisfatti», ha aggiunto Concas, «da vice campioni del mondo». (s. g.)

